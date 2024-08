Dr. Lucas Battiston sobre la reforma laboral: “Hay disposiciones que rigen desde julio, otras necesitan reglamentación”

El Dr. Lucas Battiston, abogado laboralista, se expresó a través de Radio Panorama sobre el proyecto de reforma laboral.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anticipó en las últimas horas que esta semana se reglamentará el capítulo de la reforma laboral de la ley Bases, entre otras medidas que trabaja el Ejecutivo.

En este contexto, en diálogo con Radio Panorama el abogado laboralista Lucas Battiston realizó algunas apreciaciones con respecto alnuevo proyecto de reforma laboral.

“Se sancionó y publicó y entra en vigencia el capítulo de reforma laboral de la Ley de Bases, que será a partir del 9 de julio. Hay distintas cuestiones que requieren la reglamentación por parte del poder ejecutivo, esa reglamentación todavía no ha ocurrido, si rige todo lo que no requiere reglamentación, por ejemplo, la modificación del período de prueba, la modificación del artículo 2 y en artículo 23, que regula la cuestión de la presunción de existencia del contrato de trabajo, también ya rige. Lo que no rige, por ejemplo, es el fondo de la creación del fondo, el decisivo laboral que requiere dictado de un decreto. El poder ejecutivo tiene 90 días para su reglamentación”, explicó.

“Lo que posiblemente haya, más allá de la reglamentación es planteo de inaplicabilidad de la reforma laboral en función de alguna aleación y de vulneración de derechos adquiridos.

Si algún trabajador que diga, por ejemplo, en el caso de la modificación que hay con respecto a los casos de discriminación, que diga yo tengo derecho a que se me reinstale de mi puesto de trabajo y no que me den una indemnización tarifada como es el acorde nuevo. Entonces lo que yo creo que va a haber es eso, planteo de inconstitucionalidad de la reforma”, anticipó.

“En los últimos días han salido fallos de distintas provincias en donde las sentencias dispusieron la aplicación retroactiva de la Ley de Bases, en el caso de indemnizaciones o multas laborales, entonces estas sentencias por distintos fundamentos han considerado que al haber sido derogadas las llamadas multas laborales, entonces ahora cuando tiene que dictar una sentencia no pueden dictar en función de una norma que está derogada, desde mi punto de vista esto es incorrecto, porque es la aplicación retroactiva de una ley”, precisó.

Sin embargo, el abogado afirmó que “esto genera mucha inseguridad jurídica y mucha injusticia, en situaciones idénticas van a haber soluciones distintas y esto desde el punto de vista de la justicia es algo muy difícil de explicar”.