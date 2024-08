Ridley Scott sorprende al asegurar que Gladiador II es la mejor película de su carrera

La película llegará a los cines el 15 de noviembre y está protagonizada por Paul Mescal.

'Gladiator II' llegará a los cines en noviembre de 2024. Protagonizada por Paul Mescal, Fred Hechinger, Denzel Washington, Pedro Pascal y Connie Nielsen entre otros, se trata de una secuela de la cinta del año 2000, 'Gladiator (El gladiador)', dirigida por el propio Scott. Respecto a la secuela, el cineasta dijo en una entrevista con Empire Magazine que "es lo mejor que he hecho".

Scott, que anteriormente ya se había deshecho en elogios hacia el proyecto haciendo comentarios del tipo: "Cuenta probablemente con la secuencia de acción más grande que he hecho", continuó con sus halagos, si bien esta vez no fue tan tajante: "Es sin duda una de las mejores cosas... He hecho algunas muy buenas", concluyó acertadamente tras "recordar" que su carrera cuenta con películas como 'Alien' (1979), 'Blade Runner' (1982), 'Thelma y Louise' (1991) o la propia 'Gladiator' (2000).

'Gladiator II' continúa la epopeya de poder, intriga y venganza ambientada en la Antigua Roma. Años después de presenciar la muerte del admirado héroe Máximo a manos de su tío, Lucio (Paul Mescal) se ve forzado a entrar en el Coliseo tras ser testigo de la conquista de su hogar por parte de los tiránicos emperadores que dirigen Roma con puño de hierro. Con un corazón desbordante de furia y el futuro del imperio en juego, Lucio debe rememorar su pasado en busca de la fuerza y el honor que devuelvan al pueblo la gloria perdida de Roma.

Con Djimon Hounsou, Joseph Quinn, May Calamawy, Lior Raz, Derek Jacobi, Peter Mensah, Matt Lucas, Rory McCann, Fred Hechinger y Tim McInnerny completando el reparto, la película llegará a los cines el 15 de noviembre de 2024 a manos de Paramount Pictures.