Sofía Clerici afirmó que contará su versión sobre el escándalo con Martín Insaurralde

Lo comunicó a través de sus redes sociales; “Un día se apareció de la nada”, reveló la modelo sobre un episodio que vivió con el exintendente de Lomas de Zamora.

La modelo Sofía Clerici sumó un nuevo capítulo en el escándalo que se desató luego de que publicara imágenes a fines de septiembre del año pasado de un paseo de lujo en Marbella, navegando por el Mediterráneo en el yate Bandido. En consecuencia, la Justicia inició una investigación por lavado de dinero y enriquecimiento contra el exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde.

Esta semana, Clerici decidió interactuar con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram a partir de una caja de preguntas que luego respondió en sus historias -que se eliminan automáticamente luego de 24 horas-.

Un internauta le escribió: “Sabemos una parte de la historia que M... te fue a buscar a Marbella antes del lío sin tu ok”. A lo que la influencer le respondió: “Sí, es verdad, estábamos no tan bien en ese momento. Yo decidí irme por mi cumple a Marbella a ver a mi hermana y él me mandaba bastantes mensajes que yo ignoraba. Un día se apareció de la nada sin mi consentimiento y lo tuve que ver. Yo le había dicho que no viaje”. Por su parte, otro usuario le consultó si va a hablar de Insaurralde y Clerici aseguró: “Sí, seguro algún día...”.

Sofía Clerici