"De nada sirve aumentar si no hay fondos para sostener esos aumentos en el tiempo"

Así lo consideró el abogado previsionalista Esteban Herrera tras la aprobación en el Congreso de la nueva fórmula jubilatoria.

Este jueves, el Senado aprobó el proyecto de la nueva fórmula jubilatoria que contempla una actualización mensual en base al último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y, de forma anual, un adicional del 50% de la variación entre el RIPTE -promedio de los salarios- y el IPC para habilitar la posibilidad de mejorar las jubilaciones en contextos de crecimiento económico.

Noticiero 7 dialogó con el abogado previsionalista Esteban Herrera quien consideró que las medidas que contempla esta ley "sirven, pero no le cambia la vida a los jubilados"

"Los aumentos tienen que ser sustanciales. Con respecto al 8% que se ha aprobado de recomposición, teniendo en cuenta la inflación de enero, implica un aumento de 18 mil pesos. No sé si vale la pena destruir el consenso que se había logrado en el Congreso por esta cifra, la discusión tiene que ser más importante, por un incremento mayor. Y también hay que ver si a este aumento Anses va a poder seguir pagándolo, si se va a poder sostener, si están los fondos para mantenerlo. Hay que tener responsabilidad. Es importante luchar y fortalecer los ingresos pero saber si va a ser sostenible", puntualizó el profesional.

Herrera señaló además que no considera que el RIPTE "sea un indice muy justo porque toma a cuenta determinadas variaciones de salario. Los que son trabajadores estables con una variación de 13 meses. Sin embargo, hay índices que no se tienen en cuenta, por ejemplo los empleados públicos de Provincia de Buenos Aires, o la caja de jubilaciones de Córdoba y Santa Fe, que son cajas y salarios muy importantes que no van al cómputo. Me parece más justo que se tome el indice de salario que también considera el trabajo no registrado".

Finalmente, consideró que haber convertido en ley los aumentos mensuales de acuerdo al índice de inflación "es acertado para que los jubilados tengan previsibilidad".

"Se debería volver a conversar teniendo en cuenta los fondos del organismo para poder pagar, y que se considere la canasta básica del adulto mayor", agregó finalmente.