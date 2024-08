Unión Santiago goleó a Yanda y se clasificó a las semifinales de la Liga Santiagueña

El Tricolor se impuso por 4-0 de local y está entre los mejores cuatro equipos de la Copa del Oro del Torneo Anual.

Unión Santiago cumplió con la lógica, impuso su localía y se metió en las semifinales de la Copa de Oro del Torneo Anual. Con una gran victoria por 4-0 sobre Yanda redondeó un 6-0 en el global y avanza en la Liga Santiagueña de Fútbol.

Los goles para el elenco Tricolor fueron anotados por Juan López, a los 23 minutos del primer tiempo, Luis Leguizamón, al minuto del complemento, Ismael Chávez, a los 18, y Guillermo Coria, a los 36.

De esta manera, el elenco dirigido por Mariano Vergara demostró que es el principal candidato a la consagración y se metió en semifinales, en donde espera por su rival, que será Villa Unión o Independiente de Fernández.

Cabe mencionar que estos equipos ya se enfrentaron en la ida en donde los de la Capital del Agro se impusieron por 2-0 de locales. Ahora se enfrentarán en la revancha este domingo a las 16 en La Curva.

Lo que se juega este fin de semana



Más allá de estos encuentros, tanto la Copa de Oro como la Copa de Plata seguirán con sus encuentros durante este fin de semana con la siguiente programación:

Domingo

16.00 - Villa Unión vs. Independiente de Fernández

16.00 - Sportivo Fernández vs. Central Argentino

16.00 - Estudiantes de Huaico Hondo vs. Agua y Energía

16.00 - Independiente de Beltrán vs. Atlético Forres

Lunes

21.00 - Sarmiento vs. Comercio

Martes

15.00 - Vélez de San Ramón vs. Mitre (partido de vuelta)