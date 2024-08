Franco Carboni habló tras su efímero paso por River y contó la charla que tuvo con Gallardo

El lateral, que arribó de la mano de Demichelis, no iba a ser tenido en cuenta por el Muñeco y acordó la rescisión de su préstamo para volver a Europa.

River Plate vivió dos mercados de pases distintos este año, uno bajo la dirección de Martín Demichelis y otro con Marcelo Gallardo.

Durante el primer período, llegaron cuatro refuerzos y se repescó a Felipe Peña Biafore, quien luego volvió a Lanús. En el segundo, bajo el mando de Gallardo, se incorporaron campeones del mundo como Germán Pezzella y Marcos Acuña.

Entre estos movimientos, Franco Carboni se unió al equipo como una opción para el lateral izquierdo, pero finalmente no tuvo lugar en el esquema del nuevo técnico.

Carboni reveló que Gallardo le comunicó que no contaría con él, lo que motivó su decisión de regresar a Europa. "Hablé con Marcelo (Gallardo) hace un par de días y también ayer. Me fue sincero con que había muchos jugadores, y si bien podía haberme quedado a pelearla, me surgió la posibilidad de volver a Europa", afirmó el defensor.

El lateral solo jugó minutos en la pretemporada contra Millonarios de Colombia. Con la llegada de Marcos Acuña y la presencia de Enzo Díaz, que recibió una oferta desde Grecia, y Milton Casco, Carboni se vio relegado.

Por ello, regresará al Inter de Milán y será nuevamente cedido, esta vez al Venezia FC, recientemente ascendido a la Serie A.

El defensor expresó que, aunque su paso por River fue breve, fue una experiencia positiva: "Era lo mejor para mí. Me llamó Venezia de la Serie A y decidí volver para allá. Obviamente vine con expectativas. Fue un paso corto pero bueno".