En vivo: Villa Unión e Independiente de Fernández definen su paso a semifinales

Tras el 2-0 del Aurinegro en la ida, salen a escena en La Curva.

La Liga Santiagueña de Fútbol está en la etapa de definiciones y este domingo se sabrán otros de los clasificados a las semifinales de la Copa de Oro del Torneo Anual y los que seguirán en los cuartos de la Copa de Plata.

Desde las 16, en La Curva, Villa Unión recibirá a Independiente de Fernández. En la ida, los de la Capital del Agro se impusieron por 2-0, por lo que buscan sellar su pasaje a semifinales ante un Vergolada que quiere dar vuelta la serie.

En el mismo horario, Central Argentino, que ganó por 1-0 en el partido de ida de local, visitará a un Sportivo Fernández que intenta cambiar la historia y lograr la clasificación.

En tanto, por la Copa de Plata, Estudiantes recibe en Huaico Hondo a Agua y Energía. En la ida en el Cruce, los de las Lomas Coloradas ganaron por 4-2.

Mientras que Independiente de Beltrán busca sellar su pasaje a la próxima instancia tras el 1-0 de visitante, como local, al recibir a Atlético Forres.

El único clasificado hasta ahora a las semifinales es Unión Santiago, que el viernes superó a Yanda y avanzó a la próxima fase.

En tanto que todos los clasificados quedarán definidos el lunes con el choque entre Sarmiento y Comercio y el martes con el cruce entre Vélez y Mitre.

Programación

Domingo

16.00 - Villa Unión (0) vs. (2) Independiente de Fernández

16.00 - Sportivo Fernández (0) vs. (1) Central Argentino

16.00 - Estudiantes de Huaico Hondo (4) vs. (2) Agua y Energía

16.00 - Independiente de Beltrán (1) vs. (0) Atlético Forres

Lunes

21.00 - Sarmiento (1) vs. (1) Comercio

Martes

15.00 - Vélez de San Ramón (4) vs. (1) Mitre