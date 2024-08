La "Modernización Laboral" incluye distintas normas perjudiciales para los empleados como la creación de un fondo de cese laboral, la extensión del periodo de prueba y los despidos discriminatorios con sentencia.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, confirmó que esta semana entrará en vigencia la reforma laboral incluida en la Ley Bases aprobada por el Congreso. La medida contiene artículos que serán perjudiciales para los trabajadores como la creación de un fondo de cese laboral, la extensión del periodo de prueba y las facilidades que otorga a los empleadores para despedir empleados. Además garantiza condiciones para la tercerización y el trabajo no registrado. En una entrevista con Miguel Angel Boggiano en el canal de YouTube Club de inversores, el funcionario destacó que el fondo de cese le permite a los empleadores armar un esquema sustitutivo de la ley contrato para poder elegir un esquema indemnizatorio que le sea más beneficioso. "Javier le está dando a las partes que tengan la libertad de contraer su propio sistema acorde a las necesidades de la industria, con las características de su industria. Es la reforma más importante del mercado laboral que hayamos visto en décadas", destacó al señalar que la "industria de los juicios por despidos" se comían los ingresos de los empleadores. En la conversación que duró poco más de una hora, Sturzenegger dio detalles sobre las políticas que impulsará desde su ministerio que estarán orientadas al ajuste y la desregulación económica. Además apuntó contra el peronismo y el sindicalismo y habló de la necesidad de seguir profundizando el achicamiento del Estado. El ministro manifestó que "el Estado atrasa" y sostuvo que hay que profundizar su achicamiento mediante el "plan motosierra" que impulsa el gobierno de Javier Milei. Al comienzo de la conversación, Sturzenegger ponderó la creación de la cartera que conduce al señalar que "no hay antecedentes de un ministerio de desregulación" que tiene por objetivo "eliminar leyes para sacarle el pie de encima a los argentinos y a los productores". En ese sentido señaló que la transformación del Estado implica bajarle el costo del Estado a la sociedad y para hacerlo hay que achicar el tamaño del mismo. "Todo lo que el Estado gasta alguien lo paga. Tenemos mucho trabajo para ordenar el Estado en ámbitos que no aportan ningún valor a la sociedad", indicó. El economista afirmó que uno de los grandes costos argentinos es el del Estado que "detrae recursos" los cuales se tienen que financiar "con altos impuestos y pagando menores salarios". "Estado grande es salarios bajos en el sector privado. Es una obviedad. Si bajamos impuestos va a haber mayor retorno al capital y mayor retorno al trabajo", aseguró. En ese sentido, destacó que una gran reforma que impulsa el gobierno es "la motosierra".