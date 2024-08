Paula Chaves le dijo “no” a Tinelli y el Cantando 2024 sigue sin conductor

Varios motivos hicieron que la modelo se negara a firmar la propuesta para el programa que impulsa Marcelo Tinelli.

Ángel de Brito reveló en LAM (América TV) por qué Paula Chaves no firmó el contrato que le ofreció Marcelo Tinelli para conductor la próxima edición del Cantando 2024.

“El cantando se va a hacer lunes, en vivo y los martes y los miércoles se van a grabar los otros cuatro programas de la semana”, comenzó. Y agregó: “Van a grabar dos programas el martes y dos el miércoles por una disponibilidad del estudio”.

En el medio, Yanina Latorre afirmó que también hay un tema de plata porque el día Jueves van a tener que hacerlo en vivo ya que son los posibles días de eliminación. “Cuando empiecen las eliminaciones, serán todas en vivo, y Paula quizá tenga que venir un jueves a sacar un sobre solamente y para una mujer es más jodido que Tinelli porque se tiene que poner el vestido de nuevo y maquillarse”, explicó De Brito.

“Y ella está en con los tres pibes y los nueve perros, en chancletas y cebándole mate a Pedro en su casa y no quiere ir desde San Isidro hasta Balvanera. Y ahí ya no son tres días, son cuatro; y ya no es lo mismo”, señaló.

Por último, en el programa afirmaron que también no le gustaron algunos participantes, y que Paula Chaves quería bajarlos. Hasta el momento, el Cantando 2024 no tiene conductor.