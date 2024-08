Doña Lucy: la historia de motivación de esta mujer de 79 años y sus ganas de ir al gimnasio

Correntina de nacimiento y desde hace 5 años está viviendo en Santiago del Estero, esta es la historia de Doña Lucy quien, primero por razones de salud, va tres días por semana a un gimnasio.

Un equipo de Noticiero 7 habló con Doña Lucy, esta mujer que a sus 79 años tiene entre su rutina ir tres veces a la semana a un gimnasio y los otros dos díes sale a caminar por cerca de su casa.

Dora Luz Souto, esta correntina que nació hace ya casi 8 décadas atrás y que desde hace cinco años vive en Santiago del Estero, lleva más de un año concurriendo a un gimasio.

“Yo siempre fui reacia al gimnasio, cuando hice el secundario educación física era un sacrificio”, empieza a contar Doña Lucy como fue su relación con la actividad física con el paso de los años.

Timepo atrás tuvo un accidente, lo que provocó algunos problemas y para tratarlos tuvo que hacer rehabilitación y tuvo que empezar a ir a un gimnasio.

Primero como una obligación para tratar de recuperarse plenamente de manera física y luego le halló el “Gusto.

“Después cuando me hice más grande me di cuenta que la gimnasia, el entrenamiento, favorece mucho el estado anímico de la persona y de a poquito le voy tomando el gusto”, cuenta a Noticiero 7.

Doña Lucy tiene su rutina bien marcada: por la mañana sus quehaceres domésticos. Incluye algunas manualidades. Por la tarde, tres veces a la semana, al gimnasio.

“Por la tarde no me gusta salir de mi casa, pero como mi hija me trae en auto entonces no falto. Y los días que o vengo aquí se sientes. Como si estuviera oxidada.Lunes, miércoles y viernes vengo aquí una hora. Los otros dos días aprovecho para caminar cerca de mi casa”, contó Lucy sobre su rutina.

También influye en su apego y gusto para ir al gimnasio su profesor Facundo Eberlé y sus compañeros: “Ahora me resulta más agradable por la gente, que es fuera de mi círculo familiar y me tratan muy bien pese a ser la de mayor edad, no vieja, la de mayor edad”, cuenta con una risita pícara.

Y esta es Doña Lucy, quien a sus 79 años enseña a todos que nunca estarde para empezar una actividad que puede mejorar la calidad de vida.