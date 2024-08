Denunciaron a un criadero de perros por vender cachorros de raza al borde de la muerte

Se trata de la actual Finca La Nicola, de la cual aseguran que comercian animales "sin controles ni desparasitados" y con "vacunas vencidas", por lo que terminan falleciendo a los pocos días, todos por síntomas similares.

La Finca La Nicola se presenta como un criadero de cachorros de perros de diversas razas "de excelencia". La realidad es totalmente diferente: animalitos que crecen en condiciones insalubres y que son entregados a sus incautos padres adoptivos en aparentes condiciones de bienestar que no son tales, ya que portan virus que les provocan diferentes enfermedades en el corto plazo e incluso la muerte. Los damnificados se cuentan por decenas e incluso formaron grupos en redes sociales para denunciar a los propietarios de Finca La Nicola, mencionados como Nicolás Walter Bazo, Valeria Griselda Bazo y Rocío Belén Orellana. El lugar también aparece nombrado por otros usuarios bajo el nombre de Estancia My Friend, cuyo veterinario responsable es Gabriel Terceiro. Criadero El doctor Terceiro es cirujano y dueño, también, de una clínica veterinaria en la zona de San Martín llamada "+Cota's". Allí no solo trata a los animales, sino que también tiene la habilitación del SENASA para brindar servicios de envío de mascotas al extranjero, entre ellos los famosos implantes de chips. Las denuncias que se pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram, conformados según sus participantes "para salvar la vida de todos los perritos de Estancia La Nicola". "Te los dan con virus, mueren a los días y no te atienden más", aseguran. "Compré a Luna, una caniche, el 2 de julio. El 13 la tuve que internar y el 19 murió. Todos los casos son iguales, los mismos síntomas. Es aberrante lo que sufren los animales y lo que contestan ellos", contó Evelin, una de las estafadas. Otra de las víctimas, identificada como Daniela, aseguró que su perro salchicha falleció luego de pasar días con vómitos y diarrea y agregó que Terceiro estaba en conocimiento de estos problemas de salud con los que se venden los animales: "No los controlan, no los desparasitan y les dan vacunas vencidas. La libreta sanitaria tampoco tiene firma". En Facebook también aparecen otras denuncias, como los de los usuarios Tati Luque, quien reveló que compró un perro salchicha que tenía "muchísimas garrapatas": "Comió lo que ellos nos habían recomendado y lo vomito al segundo, al siguiente día lo llevamos a la veterinaria y nos dijo que estaba deshidratado y desnutrido". "Nuestra pequeñita falleció hace unos minutos. Por virus a confirmarse mañana, contraído en Finca La Nicola. Tuvo un paro cardio respiratorio luego de batallar 3 días de cuidados ambulatorios y 4 días de internación en terapia intensiva", sumó como testimonio la usuaria Cyn Anz-Pett De Menhennett.