Patricia Bullrich negó haber participado en el armado de la visita de diputados a represores

La ministra de Seguridad volvió a distanciarse del encuentro de legisladores libertarios con represores detenidos; “Nada de lo que hicieron está fuera de la ley”, aclaró.

Luego de que la diputada de La Libertad Avanza (LLA) Lourdes Arrieta anunciara la conformación de un monobloque, al que llamó “Fuerzas del Cielo- Espacio Liberal” (FE) tras el escándalo en el que se vio envuelta por la visita a represores de la última dictadura en el penal de Ezeiza y la publicación de los chats donde coordinaban en encuentro, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, habló al respecto en LN+. “A [Alfredo] Astiz no lo hubiera ido a visitar nunca en mi vida”, afirmó y se distanció de los legisladores oficialistas.

Sin embargo, la ministra planteó: “Siento que este es un tema que no tiene que tener esta dimensión”. Al mismo tiempo, aclaró: “Desde la perspectiva institucional, es un tema que está previsto en el marco de la Ley 24.660, que es la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad; dice que los diputados, los senadores, los funcionarios públicos pueden ir a las cárceles, tomar registros fotográficos, hacer informes, tener entrevistas con los detenidos, con lo cual nada de lo que hicieron está fuera de la ley”.

“Después uno puede decir, éticamente, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo”, sostuvo y, sobre este punto, expresó que no estaba de acuerdo con la visita de los diputados libertarios a represores detenidos en la cárcel ubicada al sur del conurbano bonaerense. En cuanto a la autorización que, según había trascendido, la había dado ella, Bullrich aseguró: “No hice absolutamente nada, yo me enteré por los diarios. No hablé con nadie, no conocía prácticamente a ninguno de los diputados, a algunos de ellos los conocí después en el acto de La Rural”.

En esa línea, subrayó: “Me involucran en algo e involucran al Servicio Penitenciario, que me importa más que yo, en algo que es rutinario; cualquier diputado de la nación tiene derecho a ir a una cárcel, entrar, pedir una visita, filmar, grabar y tomar declaraciones”.

Al ser consultada acerca de las versiones del kirchnerismo que indican que esto es “la punta del iceberg” de un plan para liberar a los represores, sostuvo: “El kirchnerismo no tiene ya de qué hablar, entonces inventa una película alrededor de esto cuando, en relación a cuál es la mirada que puede tener el Gobierno respecto a la forma en el que el kirchnerismo destruyó a los Derechos Humanos es una cosa; otra cosa es meterse sobre decisiones judiciales que no corresponden al ámbito Ejecutivo, eso el Presidente de la Nación no lo va a hacer, ya lo ha planteado en varias oportunidades”.

“Me parece que es una agenda totalmente separada de la realidad, del trabajo para bajar la inflación, mantener el déficit, un montón de temas importantísimos que estamos llevando adelante en la gestión. El kirchnerismo se agarra de este debate porque es de lo único que puede hablar”, dijo. Y agregó sobre la visita: “No quiero entrar en un debate que me parezca importante, yo no hubiera ido a visitar a los que están en esa foto. A Astiz no lo hubiera ido a visitar nunca en mi vida, entonces esa es mi posición, pero no es la posición de la agenda, ni lo que realmente cree el Presidente, ni tiene la importancia que se le está dando”.

Por último, reiteró su postura frente a la polémica visita que tuvo lugar en el mes de julio: “Es un grupo de diputados que tiene una mirada, una posición y que para ellos, como ha hecho hoy la vicepresidenta que hizo un acto con una mirada respecto al pasado, es una mirada. Yo tengo una mirada diferente a la que pude haber tenido hace muchos años, que era medio unilateral, ahora tengo una mirada más abierta. La Argentina tuvo un problema muy serio, pero tuvo algunos que desde el Estado sus excesos fueron brutales, entre ellos, Astiz”, cerró.