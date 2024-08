Brito rompió el silencio: los rumores sobre Enzo Pérez, Demichelis, Gallardo, mercado de pases y la serie con Colo-Colo

El presidente de River aclaró varios temas en una entrevista a fondo. También palpitó la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores.

Antes del enfrentamiento contra Independiente en Avellaneda y con la tranquilidad de haber asegurado su lugar entre los ocho mejores de la Copa Libertadores, el presidente de River Plate, Jorge Brito, abordó varios temas que tienen en vilo a los hinchas del Millonario. Entre ellos, la posible vuelta de Enzo Pérez, la salida de Martín Demichelis como entrenador, y la presencia de público visitante en la serie de cuartos de final contra Colo-Colo.

¿Vuelve Enzo Pérez? Brito aclara la situación

Los rumores sobre un posible regreso de Enzo Pérez al club comenzaron a circular tras su efusivo festejo en el empate 1-1 contra Boca, lo que despertó la ilusión de los fanáticos riverplatenses. Sin embargo, Brito fue categórico al desmentir estas especulaciones. "No hay ninguna conversación con Enzo Pérez. Es una persona muy querida acá y somos cercanos a él. Estuvo en el estadio hace dos fechas, pero no hay conversaciones al respecto", afirmó en una entrevista con ESPN. La relación tensa que Pérez tuvo con Martín Demichelis, quien recientemente dejó su cargo, también fue mencionada como un factor que alimentó las expectativas, pero por el momento, la vuelta del ídolo mendocino al Monumental parece lejana.

La salida de Demichelis y la vuelta de Gallardo

Brito también se refirió a la salida de Martín Demichelis, quien dejó de ser el técnico de River tras la derrota ante Godoy Cruz. "A veces nos toca tomar decisiones que no son simpáticas. Vimos que, por diferentes cuestiones, era momento de un cambio de ciclo. Estamos agradecidos de que él haya aceptado ser técnico de River. Dejó muy lindas huellas en lo personal y en lo profesional. Ganó tres títulos y tuvo balance positivo con Boca", explicó el presidente.

En cuanto al regreso de Marcelo Gallardo, Brito aclaró: "La primera conversación que tuve con Marcelo fue al día siguiente, el lunes a la noche, después del último partido de Martín Demichelis. Quería aclararlo. Estamos muy contentos de que el entrenador más ganador de la historia de River esté nuevamente con nosotros. Estamos unidos para pelear todo lo que viene".

¿Habrá público visitante en los cuartos de final contra Colo-Colo?

Otro tema relevante fue la posibilidad de contar con público visitante en la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores contra Colo-Colo. Brito se mostró optimista tras el buen comportamiento de los hinchas en la serie anterior contra Talleres. "Demostramos que estamos preparados para recibir visitantes. La gente de River fue muy educada en Córdoba. Dependemos de las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires y de Chile. Estamos a la expectativa. Nosotros queremos que haya visitantes, creemos que es parte del espectáculo. Pero respetaremos lo que digan las autoridades", señaló.

La Conmebol ya confirmó las fechas para estos encuentros: el 17 de septiembre en Santiago de Chile y el 24 de septiembre en el Monumental, ambos a las 21:30 horas de Argentina. Sin embargo, aún falta definir quiénes serán los árbitros encargados de dirigir los partidos.

El mercado de pases y los planes a futuro

Brito también se refirió al mercado de pases y a los rumores sobre posibles incorporaciones y ventas. "No nos gusta generar expectativas cuando no es cierto. Se habló en la semana pasada de un jugador que supuestamente estaba avanzado y no era verdad (por el colombiano James Rodríguez). Tratamos de ser reservados para no fallarle a nadie", afirmó. Además, explicó que el joven defensor Sebastián Boselli será cedido a Estudiantes para que gane experiencia.

Respecto a la joya de las Inferiores, Franco Mastantuono, Brito negó que su reciente viaje a España estuviera relacionado con una posible venta al Real Madrid: "No hubo ninguna negociación con Real Madrid. El jugador está en pleno desarrollo. Ni él ni nosotros tenemos apuro en que se vaya al exterior".

Finalmente, Brito desestimó los rumores que vinculaban a River con el chileno Rodrigo Echeverría, de Huracán, y con Iker Muniain: "Para venir a jugar a River se requieren muchos factores. Y lo de Iker nunca pudo ser posible. En principio, no teníamos cupo de extranjero. Pero nunca hubo ninguna negociación o charla seria para que pudiera llegar".