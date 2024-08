Liga Santiagueña: programaron las semifinales de la Copa de Oro y los cuartos de la Copa de Plata

El ente madre del fútbol local dio a conocer la programación de las siguientes fases del Torneo Anual.

La Liga Santiagueña de Fútbol confirmó este martes la programación de los partidos de ida de las semifinales de la Copa de Oro, como así también los cruces de cuartos de final de la Copa de Plata, que se disputarán a partido único.

COPA DE ORO / SEMIFINALES

Domingo 1 de septiembre

16, Independiente de Fernández vs. Unión Santiago (cancha de Independiente de Fernández solo con público local)

16, Vélez de San Ramón vs. Sportivo Fernández, (cancha de Vélez solo con público local)

COPA DE PLATA / CUARTOS DE FINAL

Domingo 1 de septiembre

15.30, Yanda FC vs Estudiantes (predio sintético de Central Córdoba en El Zanjón a puertas cerradas)

16, Villa Unión vs. Sarmiento (cancha de Villa Unión solo con público local)

16, Central Argentino vs. Unión de Beltrán (cancha de Central Argentino solo con público local)

El choque entre Mitre e Independiente de Beltrán aún no tiene programación confirmada.

RESERVA / PARTIDO DE IDA

Viernes 30 de agosto

15, Independiente de Fernández vs. Mitre (cancha de Independiente solo con público local)