Marley hizo su descargo tras haber sido denunciado por corrupción de menores

El conductor se defendió después de que se conociera la acusación de Adrián Alfredo Molina.

Después de que se conociera la denuncia en su contra por corrupción de menores, Marley rompió el silencio y aseguró que se trata de acusaciones falsas que esconden una intención económica.

Al aire de El noticiero de la gente, el conductor dio su versión de los hechos: “Yo ya me presenté en la Justicia y tengo un montón de pruebas para demostrar que todo lo que dice ahí son falsos y lo presentaré ante la Justicia, que es donde deben estar”.

“Yo estoy muy mal, dormí pésimo. Me tomó por sorpresa y estoy hablando acá por mis hijos. En el segundo momento más feliz de mi vida aparece esto, que son falsedades. Me sorprendió muchísimo porque vino con pedido de dinero. Fue una situación horrible que vengo viviendo desde antes”, aseguró sobre cómo vive la situación.

En cuanto a su vínculo con el denunciante, detalló: “Lo conozco. Fue hace 25 años, los dos éramos mayores de edad. Él estaba estudiando en la facultad, y tengo pruebas. Lo que pasó fue un vínculo muy sano y muy lindo durante dos o tres años. Yo no estoy acostumbrado a hablar de mi vida privada ni de mi sexualidad y esto me pone incómodo porque te fuerzan a hablar de algo que yo no hablo porque así lo decidí”.

Y agregó: “Él se mudó a Estados Unidos en 2002, se casó y yo conocí al marido, íbamos a cenar. Tuvimos un muy buen vínculo desde los 25 años. Un día me llama y me dice que su mamá estaba muy mal en la Argentina y que no la atendían y yo intercedí en la obra social para que lo hicieran. Así fue y él me agradeció mucho. El vínculo era perfecto, todo era genial”.

“De repente, se comunica conmigo en el año 2022 y me dice que está lleno de deudas, que está en un momento económico muy malo y me pide una cifra gigánte en dólares para que lo ayudara. Yo en ese momento no tenía plata, le dije que no podía. No le cayó muy bien eso y la relación se enfrió. El año pasado apareció con exigencias y con amenazas diciéndome que me tenía que comunicar con su abogado. Si no lo hacía iba a ir a la prensa y a varios periodistas de espectáculos a contar todo”, comentó Marley sobre las extorsiones que recibió en el último tiempo.

Acto seguido, aseguró tener maneras de refutar la denuncia: “Tengo todas las pruebas grabadas de todo lo que digo que serán presentadas. Nunca imaginé que su desesperación económica podía ser tanta como para hacer una denuncia con tantas falsedades”.

Según explicó el conductor, los problemas habrían empezado luego de que se negó a darle dinero al denunciante: “Odio tener que estar acá hablando de mi sexualidad, odio tener que ir a la Justicia por una mentira. Pero lo voy a hacer. Espero que pronto termine esta pesadilla”.

En cuanto al proceso judicial, el conductor explicó que esta mañana sus abogados presentaron el escrito en el Juzgado correspondiente y que estarán presentando las pruebas necesarias: “Queremos que la Justicia compruebe que es incongruente lo que expuso, ni la fechas coinciden. Es todo un invento increíble”.