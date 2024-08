Se presentó “Informar y desinformar: Desafíos y responsabilidades” en la 2º edición de la feria del libro municipal de La Banda

La charla "Informar y desinformar: Desafíos y responsabilidades" estuvo a cargo de los destacados especialistas: Roberto Ayala, Gabriela Moyano y Jesica Escalada, Fernanda Raschi.

Durante la primera jornada de actividades de la 2da edición de la Feria del Libro Municipal de La Banda se presentó la charla "Informar y desinformar: Desafíos y responsabilidades" a cargo de los destacados especialistas: Roberto Ayala, Gabriela Moyano y Jesica Escalada, que además contó con la presencia de la secretaria de Comunicación, Fernanda Raschi, como moderadora de la misma.

Por su parte, Roberto Ayala comentó: “Para nosotros es muy gratificante que nos hayan invitado y poder participar. La temática de la charla era intentar dejarles un mensaje a los chicos que están en una etapa de formación y que llega el momento, a veces, de preguntarse en la vida a qué te vas a dedicar o qué vas a estudiar”.

“Tratamos de orientarlos para que busquen una buena información para que después, en el momento de elegir la carrera o la forma de encarar tu vida, ya sea estudiando o trabajando, tengan la mejor oportunidad. No ser más que un receptor, sino analizar, preguntarse, evaluar y tomar decisiones, que es lo que hacemos todos los días los periodistas”, finalizó Ayala.

A su vez, Gabriela Moyano agregó: “Desde el punto de vista y de los medios de comunicación de la Universidad Nacional, lo que hemos intentado transmitirles a los chicos es la mirada particular de cómo se produce la información en las universidades nacionales, en los medios de comunicación que dependen de las universidades nacionales, de la de Santiago del Estero en particular, que es nuestro caso. Un tema muy importante, porque como hemos coincidido entre los tres panelistas, el tema de la producción, la reproducción de información, es una acción que la ejercemos todos, y que no solamente somos receptores pasivos, sino que tenemos la posibilidad de ser constructores de información, y esto implica una responsabilidad muy fuerte”, finalizo Moyano.

Además, Jesica Escalada añadió: “Estoy muy contenta de formar parte de este panel, de que se dé la importancia que merece para tratarlo en esta segunda edición de la Feria del Libro, y que desde la licenciatura en Comunicación Social, también la necesidad de poder sembrar esta cuestión, de poder pensar, de entender las lógicas de producción, las dinámicas de los medios, el pensar las redes sociales, y cómo nos informamos”.

Por su parte, Fernanda Raschi, indicó: “En principio agradecer fundamentalmente al intendente Roger Elías Nediani, que nos ha permitido tener esta segunda edición, agradecer a los panelistas que con ellos hemos abierto la Feria del Libro, también los medios están presentes en esta segunda edición, que para nosotros es fundamental, porque más allá de ser una política de gestión, la promoción de la cultura, de la educación, la comunicación también lo es para el intendente, que hoy nos acompaña y nos promueve también”, finalizó Raschi.

Para finalizar, la vicerrectora de la UNSE Marcela Juárez, señaló: “Es muy bueno que nuestros académicos puedan llegar a los alumnos de los colegios secundarios, transmitirles sus conocimientos, sus verdades, y que nosotros también podamos venir a presentar el material que se produce en las universidades”.