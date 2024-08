Quentin Tarantino está escribiendo una obra de teatro y afirma que todas las noticias sobre su película final son mentira

El director de Pulp Fiction no tiene apuro en completar su décimo trabajo y lamenta la desinformación de los medios.

Quentin Tarantino pasó por el podcast Club Random de Bill Maher para hablar de todo, incluidas unas controvertidas declaraciones sobre el uso de armas de fuego en los rodajes. También habló un poco de la cancelada 'The Movie Critic', que se suponía que iba a ser último trabajo en cine. Sin entrar en detalles de por qué la canceló, aprovechó para desmentir rumores y hablar de toda la desinformación que se difunde sobre sus películas porque él no está en las redes sociales para desacreditarlas.

La conversación empezó en torno a la película de Star Trek que Tarantino había concebido y luego sugirió que potencialmente podría dirigir.

"Bueno, nunca va a hacerse, pero ha habido tanta desinformación sobre lo que iba a ser, nada más que desinformación. Como no estoy en Instagram ni... en las redes sociales... en consecuencia, si eres Joe Schlomoko y eres un reportero transitorio de algún tipo, si te enteras de que Quentin va a hacer una película de 'Star Trek' o 'The Movie Critic' o lo que sea, esto muy parecido a ese tipo que escribió esa biografía de Howard Hughes que acabó siendo una mentira".

Tarantino entró en algunos de los rumores sobre 'The Movie Critic' como que Paul Walter Hauser supuestamente la protagonizaría y Tom Cruise como otro nombre que figuraría en la película.

"Pueden decir cualquier cosa. 'Quentin va a fichar a Tom Cruise, es seguro'. Lo gracioso de 'The Movie Critic' es que supuestamente iba a dar el papel a Paul Walter Hauser... simplemente piensan que parece un crítico, así que por eso le eligieron. Lo escriben en Showbiz Daily o lo que sea, y eso se extiende en 140 artículos. Como no estoy conectado lo que se informa como cierto es 'cierto' durante un par de semanas porque nadie tiene nada mejor, y yo no estoy desmintiéndolo".

En la entrevista con Maher, el director también reiteró su deseo de hacer una obra de teatro, admitió que ha estado escribiendo una obra y sugirió que haría una comedia. Así que los fans que esperan su décima y última película tendrán que esperar.

"Me inclino más por escribir teatro, o intentarlo durante un tiempo, y en teatro, sería algo divertido, puede que una obra de éxito también puede convertirse en película, si se hace popular, entonces probablemente haré una película. No la he hecho todavía, pero ya veremos qué pasa. En una obra cómica, el público es un personaje más en la sala... cuando eso funciona, es una velada... que es difícil de captar en una película.

La otra cosa que podría ser realmente interesante es que, si el show tuviera éxito, me encantaría ver a diferentes actores interpretar a esos personajes. Cuando hago una película, el actor que interpreta al personaje es el mismo. Pero en una obra de teatro, ningún actor es dueño de un papel... pero si es un gran éxito, otro hará la función de Londres, otro hará la gira".