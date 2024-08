Escondido en una cantina y tapado con una frazada, así pasó sus días prófugo Germán Kiczka

El legislador fue detenido anoche en el balneario de Loreto, en Corrientes; durante la madrugada fue trasladado a Misiones.

Llegó al balneario municipal de Loreto, en Corrientes, en un auto Toyota Corolla gris y pidió alquilar una cabaña. El cuidador le explicó que estaban con trabajos de refacción para la temporada alta y que no tenía nada disponible. El visitante dijo que necesitaba un lugar para dormir. “Tengo problemas con mi familia”, explicó, como pidiendo ayuda. Fue entonces que al “forastero” le ofrecieron pasar unos días en la edificación que durante el verano funciona como cantina. Para dormir se las tuvo que arreglar con una reposera y una frazada que le prestaron.

Así pasó sus días prófugo de la Justicia de Misiones el diputado Germán Kiczka. Sobre sus espaldas pesaba un pedido de captura internacional al estar imputado de haber distribuido videos y fotos con contenido de situaciones de abuso infantil.

Kiczka fue detenido anoche por la Policía de Corrientes y hoy a la madrugada fue trasladado a Misiones, donde en las próximas horas será indagado por el juez de Apóstoles Miguel Ángel Faría, magistrado que había ordenado su captura.

El legislador prófugo fue ubicado gracias a una vecina que anoche se comunicó con la comisaría de Loreto para avisar que había visto a un hombre en la zona del camping, cerca de la laguna, y que estaba convencida de que se trababa de Kiczka.

La investigación de tráfico de imágenes de menores en situaciones de abuso sexual en la que quedó acusado el legislador misionero generó un fuerte escándalo que trascendió los límites de su provincia. Las informaciones con detalles del caso y la fotografía de Kiczka tienen hace días presencia permanente en los medios y esa difusión habría permitido que una vecina de Loreto identificase a un visitante en la zona como al diputado que había dejado su vivienda poco antes de que irrumpiesen allí los policías con la orden de arresto.

El gobierno de Misiones había ofrecido una recompensa de $5.000.000 por datos que permitiesen la captura del diputado del partido Activar, que pocos días antes había perdido sus fueros en una votación de 37 a 0 con la que sus colegas en la Legislatura provincial definieron el pedido de la Justicia.

“La llamada fue recibida a las 21.30. La mujer estaba nerviosa. Sostuvo que estaba convencida de que se trataba del diputado prófugo. Afirmó haberlo visto varios días por la zona del camping. Entonces se decidió hacer un operativo cerrojo para evitar que se escape”, sostuvo una fuente del Ministerio de Seguridad de Corrientes, a cargo de Alfredo Vallejos.

El personal policial montó rápidamente un operativo. Cuando llegaron los uniformados, Kiczka no opuso resistencia.

“El cuidador explicó que el visitante había llegado días atrás y que quiso alquilar una cabaña. Y que a pesar de que le dijo que no había nada disponible por un tema de arreglos, el hombre le pidió un lugar para dormir porque tenía problemas con la familia. Afirmó no haberlo conocido. Sostuvo que no sabía que era el diputado buscado por la Justicia. Kiczka pasaba las noches en la cantina y dormía en una reposera”, explicaron las fuentes consultadas.

Entre sus pertenencias le secuestraron un teléfono celular sin chip y casi 100.000 pesos en efectivo. No descartan que en el auto haya más dinero. Pero el vehículo no fue abierto y en las próximas horas será peritado.