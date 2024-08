Monseñor Bokalic visitará Fernández para presidir la ordenación diaconal del seminarista Facundo Gallego

La Celebración comenzará a las 10 de la mañana del domingo en el Instituto Nuestra Señora del Rosario.

La Celebración comenzará a las 10 de la mañana en el Instituto Nuestra Señora del Rosario. Posterior a la misa habrá un almuerzo a la canasta con posterior acervo cultural para celebrar el importante acontecimiento.

El próximo domingo 1 de septiembre, el obispo diocesano Monseñor Vicente Bokalic, visitará la ciudad de Fernández donde presidirá la ceremonia correspondiente el sacramento de la ordenación diaconal, del hasta ahora Seminarista Acolito, Facundo Gallego de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario de la Ciudad de Fernández.

La ceremonia tendrá lugar en las instalaciones Instituto Nuestra Señora del Rosario y del Colegio San Francisco de Asís, unidad educativa del obispado, desde las 11 de la mañana.

Cabe recordar que en el año 2021 recibió la admisión, posteriormente el ministerio laical del lectorado y el pasado 6 de octubre del año pasado, el Seminarista recibió el ministerio del acolitado en el camino de su formación.

"Es muy gratificante la demostración de cariño de la comunidad y me emociona porque es la respuesta a algo lindo que estoy dando, mi propia vida, mis sueños para el beneficio de los demás de manera desinteresada, eso es muy gratificante".

Consultado sobre su decisión de volcarse al servicio de la comunidad a través de la iglesia, Facundo explicó que "Tenía ganas de brindarme más a la iglesia, y de a poquito he ido encontrando en el camino que Dios me iba marcando. Siempre estuve convencido que es algo que Dios ha puesto en mi corazón y desde el año 2013, cuando el Obispo Auxiliar de ese entonces Ariel Torrado Mosconi firmó mi ingreso, y a partir de ahí ha sido caminar y dejar que Dios me vaya guiándome y ahora llega el momento en que todo ese caminito que Dios me ha acompañado, formado y protegido, llega el momento de dar el si mas definitivo."

Desde la parroquia invitaron a todos para el domingo 1 de septiembre, desde las 10 de la mañana se estará rezando y posterior se celebrará la misa y concluida la misma se hará un almuerzo a la canasta y luego continuará la fiesta con la actuación de grupos musicales que le darán el marco festivo a esta ordenación del seminarista Facundo Gallego.