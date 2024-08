Guillermo Francos habló con el Presidente sobre la necesidad de lograr “acuerdos parlamentarios”

El jefe de Gabinete se expresó luego de una semana marcada por los conflictos internos del bloque libertario, tanto en Diputados como en el Senado.

En un escenario atravesado por la interna que vive el oficialismo tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, contó que habló con el presidente Javier Milei y planteó la necesidad de llegar a “acuerdos parlamentarios” para avanzar en las iniciativas que tiene previstas para llevar adelante sus políticas de gobierno.

“Hablamos de varios temas y los acuerdos parlamentarios fueron uno de ellos. Tenemos algunos contratiempos y lo vamos a solucionar, como lo hicimos con la Ley Bases, que primero tuvimos un fracaso pero después la pudimos aprobar”, sostuvo el funcionario en diálogo con el canal LN+, previo a su ingreso a a la cena de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA).

Las declaraciones del jefe de ministros se dieron un día después de la expulsión del senador Francisco Paoltroni del bloque de La libertad Avanza (LLA) por “diferencias irreconciliables”. Tras su salida, el legislador difundió un comunicado en el que ratificó su “apoyo y acompañamiento al presidente Javier Milei” y en donde adelantó que continuará con su labor legislativa desde el monobloque “Libertad, Trabajo y Progreso”.

De la misma manera que en la Cámara alta, la bancada oficialista en Diputados tuvo una baja tras el apartamiento de la mendocina Lourdes Arrieta, quien también fue eyectada del grupo, aunque minutos antes de que se conociera esa disposición por parte de sus compañeros, ella anunció la formación de un unibloque.

En ese contexto, Francos reparó en la importancia de “escuchar y tener ideas claras” para acercar posiciones con integrantes de otros espacios. “Yo tengo 37 diputados y siete senadores... seis ahora, pero esto no depende de una sola persona, sino de los legisladores que miran la realidad de una forma parecida a nosotros”.

Más allá de la situación partidaria presente, durante el fin de semana el funcionario se había referido a las apuestas rumbo al próximo año electoral y dejó abierta la posibilidad de lograr un acuerdo entre La Libertad Avanza (LLA) y el Pro y consideró “bastante natural” que así sea porque comparten electorado que, incluso, fue el que acompañó a Javier Milei en las urnas cuando Juntos por el Cambio quedó afuera del balotaje el año pasado.

“No tendría ningún problema en que haya un acuerdo, hay que ver cuál es el camino pero no lo descarto. El Pro es un partido con buenos dirigentes, está claro que el Gobierno es de Milei pero no veo porqué no podemos llegar a un acuerdo para enfrentar las elecciones próximas”, dijo durante una entrevista por la misma señal televisiva.