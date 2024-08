Emma Roberts reacciona a los rumores de casting para la biopic de Britney Spears: "Mi sueño"

Después de un importante respaldo de casting, Emma Roberts está haciendo campaña para el papel de su vida.

Luego de que la asistente de Britney Spears sugiriera que la actriz la interpretara en una adaptación cinematográfica de las memorias de Spears The Woman In Me, Roberts parece más que preparada para asumir el reto, explicando que lleva al menos 20 años preparándose para ello.

“Me dije, me encanta su asistente”, comentó a Cosmo sobre su reacción a la recomendación. “Quiero decir, es mi verdadero sueño interpretar a Britney Spears. Es un rumor, pero espero que tal vez se haga realidad. Recuerdo que me encerré en mi habitación y escuché In the Zone y dije: ‘No puedo salir de esta habitación hasta que memorice cada palabra.’”

Britney Spears

Roberts agregó sobre su amor por Spears: “Quiero decir, le canto canciones de Britney a mi hijo en la bañera todo el tiempo. Siempre pienso, ‘Dios, debe pensar que soy tan rara.’ Eso es algo de crianza millennial.”

La asistente de larga data de Spears, Felicia Culotta, previamente sugirió que Roberts asumiera el papel, diciendo a TMZ que la infancia de la actriz como estrella en Nickelodeon’s Unfabulous es paralela a la adolescencia de Spears en el Disney Channel’s The All-New Mickey Mouse Club.

Emma Roberts

Culotta también sugirió que Timothée Chalamet interpretara al ex de Spears, Justin Timberlake, y Drew Barrymore como la asistente personal, quien ha trabajado con Spears desde 1997.

Después de que las memorias de Spears debutaran el año pasado en la lista de best-sellers del New York Times, se desató una guerra de ofertas entre estudios. Universal ganó recientemente los derechos del proyecto, con el director de Wicked, Jon M. Chu, adjunto para dirigir la adaptación.

El libro traza la vida de Spears desde su infancia en Mississippi y Louisiana, hasta su ascenso a la fama con el álbum debut de 1999 ...Baby One More Time, su tutela en 2008 y su recién encontrada libertad.