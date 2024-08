Video: se desplomó el techo de una iglesia de Brasil y dos personas murieron aplastadas

Al menos dos personas murieron y 25 resultaron heridas este viernes tras el derrumbe del techo de un santuario católico en la ciudad brasileña de Recife, en el estado de Pernambuco.

La tragedia ocurrió en el Santuario del Morro da Conceição, ubicado en la zona norte de la ciudad, mientras se distribuían cestas básicas de alimentos entre la población más vulnerable.

El accidente, que conmocionó a la comunidad local, dejó como víctimas mortales a un hombre de 54 años y a una mujer de 68, según confirmaron las autoridades brasileñas. El techo metálico de la iglesia, que sostenía paneles solares recién instalados, colapsó casi por completo, dejando en pie únicamente las cuatro paredes del edificio.

El alcalde de Recife, João Campos, informó que “la mayoría de los heridos son leves” y que todos fueron trasladados a hospitales y ambulatorios cercanos.

“La mayor parte de las víctimas fueron retiradas con abrasiones leves y están en diferentes unidades de salud”, detalló Campos. Algunos de los heridos fueron rescatados de entre los escombros por vecinos que se encontraban cerca del santuario en el momento del accidente.

Imágenes captadas desde un helicóptero y transmitidas por la cadena Globo mostraron la magnitud del colapso, con el techo desplomado y escombros esparcidos por toda la iglesia.

Equipos de rescate, compuestos por cerca de medio centenar de policías y bomberos, trabajaron intensamente para abrirse paso a través de la estructura metálica en busca de posibles víctimas adicionales. Sin embargo, una primera inspección realizada por perros rastreadores sugirió que no había más fallecidos entre los escombros.

Las autoridades locales iniciaron una investigación para determinar las causas exactas del derrumbe.

João Campos señaló que peritos de la Policía y técnicos de Defensa Civil se encuentran evaluando si el colapso podría estar relacionado con la reciente instalación de paneles solares en el techo de la iglesia.

“Estamos investigando si existe alguna relación entre la instalación de las placas solares y el derrumbe”, explicó el alcalde.

La tragedia dejó un profundo dolor en la comunidad de Recife, que ha visto interrumpidas sus actividades religiosas en uno de sus lugares más emblemáticos.

“Es un momento de mucho dolor para nuestra ciudad. Estamos listos para mitigar todo ese dolor. La prioridad absoluta es cuidar de la vida de las víctimas”, subrayó Campos, quien decretó tres días de luto oficial en la ciudad en honor a las víctimas del derrumbe.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó su solidaridad con las víctimas a través de las redes sociales.

“Con gran tristeza me enteré de las dos muertes y decenas de heridos, algunos en estado grave, en el santuario del Morro da Conceição. Una tragedia. Mi solidaridad con las víctimas, sus familias, amigos y la ciudad de Recife en estos momentos”, escribió Lula en la red social X.

Com muita tristeza, soube das duas mortes e dezenas de feridos, alguns em estado grave, no Santuário Santuário do Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife. Uma tragédia. Minha solidariedade com as vítimas, seus familiares, amigos e com a cidade de Recife neste momento.