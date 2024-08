Con una emotiva actuación Yan Pilán estuvo presente en la Feria del Libro Municipal

Según explicó Pilán, este obra se trabajó sobre la hipótesis de que los soldados de Malvinas no son héroes a los que se conmemora únicamente en los días patrios sino que existe una realidad compleja y muchas veces olvidada de estos hombres.

Yan Pilán interpretó durante la 2ª edición de la Feria del Libro Municipal de la Banda su obra teatral “Héroes”, un homenaje a los Veteranos de Malvinas que ha atravesado por un largo proceso de dos años de investigación para posteriormente ser llevado a la dramaturgia y finalmente al escenario.

Según explicó Pilán, este obra se trabajó sobre la hipótesis de que los soldados de Malvinas no son héroes a los que se conmemora únicamente en los días patrios sino que existe una realidad compleja y muchas veces olvidada de estos hombres, para lo cual se recurrieron a distintas fuentes, entre las cuales se encuentran tres núcleos de las fuerzas armadas: Aeronáutica Córdoba, Rosario y el Puerto General Belgrano Agua en Bahía Blanca, a las cuales Yan asistió personalmente para investigar. Posteriormente, el equipo determinó que era lo que deseaba contar en la obra, llegando a tópicos como: los 40 años por Malvinas, la reinserción social, y temas como la culpa, la vergüenza, la derrota, entre otros, a partir de los cuales elaborarían la obra.

“Hace muchos años que escribo teatro y normalmente me duele mucho las injusticias, las negaciones, la mentira y las corrupciones ideológicas, más allá del partidismo”, nos explica Yan Pilán, quien ante estas inquietudes decide utilizar su oficio como dramaturgo y actor para abordar estos temas y transmitir un mensaje importante a través de sus obras. En esta obra en particular, emplea un recurso llamado “Tres Frentes” en el que involucra al público dentro de la historia teatral, convirtiéndolos participantes de la misma y permitiéndoles formar su propia dramaturgia, a lo que Pilán nos cuenta: “estoy mucho en la búsqueda de que el público esté dentro del espectáculo y no que no sea un mero receptor aséptico aislado”.

De esta forma, a través de “Heroes” el autor busca llevarnos a reflexionar en que los soldados no mueren en los campos de batalla, sino que mueren cuando el pueblo y la patria los olvida, agregando en este sentido Yan que nuestra única y gran misión es no permitir el olvido.

Yan Pilán trabaja en el campo de la dramaturgia como director y en la actuación unipersonal desde hace más de 20 años, actualmente se encuentra en gira nacional y está asociado con la comunidad Teatro La Casa. Esta cuenta con la sala independiente más antigua de la provincia, ubicada en la ciudad Capital en la calle San Lorenzo 2723, en la cual podremos visualizar esta obra y muchas otras propuestas teatrales.