Champions League: se definió el calendario completo con fechas y horarios confirmados

La UEFA dio a conocer el cronograma de la fase de liga del máximo certamen europeo en donde habrá varios argentinos en competencia.

La UEFA anunció el fixture y cronograma completos de la fase de liga de la Champions League 2024/25, luego del sorteo que determinó los emparejamientos bajo el nuevo formato del torneo.

Esta etapa comenzará el martes 17 de septiembre y se extenderá hasta el 29 de enero de 2025, con un total de ocho jornadas en las que los 36 equipos participantes buscarán avanzar a las rondas eliminatorias.

El primer día de competición, el martes 17 de septiembre, incluirá duelos destacados como el enfrentamiento entre el AC Milan y Liverpool en San Siro, dos campeones históricos del certamen.

El actual campeón, Real Madrid, debutará en el Santiago Bernabéu contra el Stuttgart, mientras que el miércoles 18 será el turno del choque entre Manchester City e Inter, reviviendo la final de 2023. El jueves 19, Barcelona visitará a Mónaco, completando una jornada inicial llena de emociones.

Entre los partidos más esperados de las siguientes fechas, en la segunda jornada, Arsenal se enfrentará a París Saint-Germain, y Benfica jugará contra Atlético de Madrid, dos duelos que prometen intensidad.

En la tercera fecha, Real Madrid se medirá nuevamente con Borussia Dortmund en un duelo que reeditará la última final, mientras que Barcelona recibirá al Bayern Múnich, uno de los enfrentamientos más atractivos del certamen.

La fase de liga concluirá en enero de 2025 y dará paso a las eliminatorias. Los ocho primeros clasificados avanzarán directamente a octavos de final, mientras que los equipos ubicados entre el 9° y el 24° lugar disputarán los playoffs. Los equipos restantes quedarán eliminados de la competición.

A partir de febrero de 2025, comenzarán las fases eliminatorias, que culminarán con la gran final en el Allianz Arena de Múnich el 31 de mayo.

Fase de Liga

Fecha 1

Martes 17 de septiembre

13:45 - Young Boys vs Aston Villa

13:45 - Juventus vs PSV Eindhoven

16:00 - AC Milan vs Liverpool

16:00 - Bayern de Múnich vs GNK Dinamo

16:00 - Real Madrid vs Stuttgart

16:00 - Sporting CP vs LOSC Lille

Miércoles 18 de septiembre

13:45 - Sparta de Praga vs Salzburgo

13:45 - Bolonia vs Shakhtar Donetsk

16:00 - Celtic vs Slovan Bratislava

16:00 - Brujas vs Borussia Dortmund

16:00 - Manchester City vs Inter

16:00 - Paris Saint-Germain vs Girona

Jueves 19 de septiembre

13:45 - Feyenoord vs Bayer Leverkusen

13:45 - Estrella Roja vs Benfica

16:00 - Mónaco vs Barcelona

16:00 - Atalanta vs Arsenal

16:00 - Atlético de Madrid vs Leipzig

16:00 - Brest vs Sturm Graz

Fecha 2

Martes 1 de octubre

13:45 - Salzburgo vs Brest

13:45 - Stuttgart vs Sparta de Praga

16:00 - Arsenal vs Paris Saint-Germain

16:00 - Bayer Leverkusen vs AC Milan

16:00 - Borussia Dortmund vs Celtic

16:00 - Barcelona vs Young Boys

16:00 - Inter vs Estrella Roja

16:00 - PSV Eindhoven vs Sporting CP

16:00 - Slovan Bratislava vs Manchester City

Miércoles 2 de octubre

13:45 - Shakhtar Donetsk vs Atalanta

13:45 - Girona vs Feyenoord

16:00 - Aston Villa vs Bayern de Múnich

16:00 - GNK Dinamo vs Mónaco

16:00 - Liverpool vs Bolonia

16:00 - LOSC Lille vs Real Madrid

16:00 - Leipzig vs Juventus

16:00 - Sturm Graz vs Brujas

16:00 - Benfica vs Atlético de Madrid

Fecha 3

Martes 22 de octubre

13:45 - AC Milan vs Brujas

13:45 - Mónaco vs Estrella Roja

16:00 - Arsenal vs Shakhtar Donetsk

16:00 - Aston Villa vs Bolonia

16:00 - Girona vs Slovan Bratislava

16:00 - Juventus vs Stuttgart

16:00 - Paris Saint-Germain vs PSV Eindhoven

16:00 - Real Madrid vs Borussia Dortmund

16:00 - Sturm Graz vs Sporting CP

Miércoles 23 de octubre

13:45 - Atalanta vs Celtic

13:45 - Brest vs Bayer Leverkusen

16:00 - Atlético de Madrid vs LOSC Lille

16:00 - Young Boys vs Inter

16:00 - Barcelona vs Bayern de Múnich

16:00 - Salzburgo vs GNK Dinamo

16:00 - Manchester City vs Sparta de Praga

16:00 - Leipzig vs Liverpool

16:00 - Benfica vs Feyenoord

Fecha 4

Martes 5 de noviembre

13:45 - PSV Eindhoven vs Girona

13:45 - Slovan Bratislava vs GNK Dinamo

16:00 - Bolonia vs Mónaco

16:00 - Borussia Dortmund vs Sturm Graz

16:00 - Celtic vs Leipzig

16:00 - Liverpool vs Bayer Leverkusen

16:00 - LOSC Lille vs Juventus

16:00 - Real Madrid vs Milan

16:00 - Sporting CP vs Manchester City

Miércoles 6 de noviembre

13:45 - Brujas vs Aston Villa

13:45 - Shakhtar Donetsk vs Young Boys

16:00 - Sparta de Praga vs Brest

16:00 - Bayern de Múnich vs Benfica

16:00 - Inter vs Arsenal

16:00 - Feyenoord vs Salzburgo

16:00 - Estrella Roja vs Barcelona

16:00 - Paris Saint-Germain vs Atlético de Madrid

16:00 - Stuttgart vs Atalanta

Fecha 5

Martes 26 de noviembre

13:45 - Sparta de Praga vs Atlético de Madrid

13:45 - Slovan Bratislava vs AC Milan

16:00 - Bayer Leverkusen vs Salzburgo

16:00 - Young Boys vs Atalanta

16:00 - Barcelona vs Brest

16:00 - Bayern de Múnich vs Paris Saint-Germain

16:00 - Inter vs Leipzig

16:00 - Manchester City vs Feyenoord

16:00 - Sporting CP vs Arsenal

Miércoles 27 de noviembre

13:45 - Estrella Roja vs Stuttgart

13:45 - Sturm Graz vs Girona

16:00 - Mónaco vs Benfica

16:00 - Aston Villa vs Juventus

16:00 - Bolonia vs LOSC Lille

16:00 - Celtic vs Brujas

16:00 - GNK Dinamo vs Borussia Dortmund

16:00 - Liverpool vs Real Madrid

16:00 - PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk

Fecha 6

Martes 10 de diciembre

13:45 - Girona vs Liverpool

13:45 - GNK Dinamo vs Celtic

16:00 - Atalanta vs Real Madrid

16:00 - Bayer Leverkusen vs Inter

16:00 - Brujas vs Sporting CP

16:00 - Salzburgo vs Paris Saint-Germain

16:00 - Shakhtar Donetsk vs Bayern de Múnich

16:00 - Leipzig vs Aston Villa

16:00 - Brest vs PSV Eindhoven

Miércoles 11 de diciembre

13:45 - Atlético de Madrid vs Slovan Bratislava

13:45 - LOSC Lille vs Sturm Graz

16:00 - AC Milan vs Estrella Roja

16:00 - Arsenal vs Mónaco

16:00 - Borussia Dortmund vs Barcelona

16:00 - Feyenoord vs Sparta de Praga

16:00 - Juventus vs Manchester City

16:00 - Benfica vs Bolonia

16:00 - Stuttgart vs Young Boys

Fecha 7

Martes 21 de enero

13:45 - Mónaco vs Aston Villa

13:45 - Atalanta vs Sturm Graz

16:00 - Atlético de Madrid vs Bayer Leverkusen

16:00 - Bolonia vs Borussia Dortmund

16:00 - Brujas vs Juventus

16:00 - Estrella Roja vs PSV Eindhoven

16:00 - Liverpool vs LOSC Lille

16:00 - Slovan Bratislava vs Stuttgart

16:00 - Benfica vs Barcelona

Miércoles 22 de enero

13:45 - Shakhtar Donetsk vs Brest

13:45 - Leipzig vs Sporting CP

16:00 - AC Milan vs Girona

16:00 - Sparta de Praga vs Inter

16:00 - Arsenal vs GNK Dinamo

16:00 - Celtic vs Young Boys

16:00 - Feyenoord vs Bayern de Múnich

16:00 - Paris Saint-Germain vs Manchester City

16:00 - Real Madrid vs Salzburgo

Fecha 8

Miércoles 29 de enero

13:45 - Aston Villa vs Celtic

13:45 - Bayer Leverkusen vs Sparta de Praga

16:00 - Borussia Dortmund vs Shakhtar Donetsk

16:00 - Young Boys vs Estrella Roja

16:00 - Barcelona vs Atalanta

16:00 - Bayern de Múnich vs Slovan Bratislava

16:00 - Inter vs Mónaco

16:00 - Salzburgo vs Atlético de Madrid

16:00 - Girona vs Arsenal

16:00 - GNK Dinamo vs AC Milan

16:00 - Juventus vs Benfica

16:00 - LOSC Lille vs Feyenoord

16:00 - Manchester City vs Brujas

16:00 - PSV Eindhoven vs Liverpool

16:00 - Sturm Graz vs Leipzig

16:00 - Sporting CP vs Bolonia

16:00 - Brest vs Real Madrid

16:00 - Stuttgart vs Paris Saint-Germain

Fase eliminatoria

• Ronda eliminatoria de play-offs: 11/12 y 18/19 de febrero de 2025

• Octavos de final: 4/5 y 11/12 de marzo de 2025

• Cuartos de final: 8/9 y 15/16 de abril de 2025

• Semifinales: 29/30 de abril y 6/7 de mayo de 2025

• Final: 31 de mayo de 2025