Central Argentino y Unión de Beltrán quieren pasar a las semifinales de la Copa de Plata

El Albo y el Cruzado se ven las caras en La Banda con la misión de avanzar a la próxima fase.

Central Argentino y Unión de Beltrán se miden en uno de los encuentros correspondientes a los cuartos de final de la Copa del Plata del Torneo Anual que organiza la Liga Santiagueña de Fútbol.

El encuentro se disputará desde las 16 en el estadio Dr. Osvaldo Juárez con el arbitraje de Emilio Maguna y transmisión de streaming de DeportvSdE.

El Albo llegó a esta instancia luego que quedar eliminado de la Copa de Oro frente a Sportivo Fernández, en tanto que el Cruzado accedió tras vencer en la primera fase a Instituto Santiago.

Por su parte, se disputarán otros encuentros correspondientes a los cuartos de final de la Copa de Plata. Desde las 15.30, Yanda recibirá a Estudiantes de Huaico Hondo en el Complejo Deportivo de Central Córdoba, con el arbitraje de Fabián Cáceres.

En tanto, que por la Copa de Oro, en la Capital del Agro, Independiente de Fernández recibirá a Unión Santiago desde las 16 bajo la atenta mirada de Guillermo Infante.

Los playoffs de la Liga Santiagueña seguirán entre semana con los choques de Vélez de San Ramón vs. Sportivo Fernández por la Copa de Oro (lunes a las 16), y por la Copa de Plata Villa Unión vs. Sarmiento (miércoles a las 15) y Mitre vs. Independiente de Beltrán (viernes a las 15).

Vale recordar que los cuartos de final de la Copa de Plata serán a un solo encuentro, en tanto que las semifinales de la Copa de Oro serán ida y vuelta.