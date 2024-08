Guillermo Francos explicó la interna libertaria: "Nuestros legisladores surgieron imprevistamente"

El jefe de Gabinete se refirió a las tensiones dentro de La Libertad Avanza antes de su informe de gestión en el Congreso.

El clima dentro de La Libertad Avanza fue convulsionado durante la última semana: a las salidas de una diputada y un senador de los bloques del oficialismo, se le sumaron los cruces públicos entre dos legisladoras de alto perfil. Antes de presentarse en el Congreso para hacer el balance de la gestión, el próximo miércoles, Guillermo Francos se refirió a la necesidad de reponer la calma dentro del espacio.

"A uno le gustaría que no fuese así y no sería normal si no me molestara, pero entiendo que son consecuencias de las construcción política que hicimos”, analizó el jefe de Gabinete, quien recordó que "todos nuestros legisladores surgieron casi imprevistamente de un espacio político, que fue construido como se pudo para enfrentar una elección, con un candidato que era muy disruptivo en sus planteos pero que no tenía partido político”.

La consecuencia de ese proceso, según entendió, fue que el espacio libertario se conformó con "un conjunto de legisladores, en los que a veces pesan posiciones independientes y no contemplan la posición del líder del espacio que fue votado por la gente, que es el presidente Milei”.