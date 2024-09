La doble vuelta al mundo de Rolando: "Me gustaría ser recordado como un apasionado del atletismo"

Rolando Carabajal Lages es un atleta y docente santiagueño, con más de cinco décadas dedicadas al atletismo y a la docencia. Transformó su pasión en un legado. En diálogo con Diario Panorama, reveló cómo logró equilibrar sus dos grandes pasiones.

Rolando Carabajal Lages, es un santiagueño que dedicó 51 años de su vida a una de sus grandes pasiones, el atletismo. Su trayectoria fue marcada por su perseverancia y amor por el deporte. Su hermano, Ricardo, fue un gran entrenador de atletismo y su principal mentor: le transmitió los conocimientos y la sabiduría que han marcado su carrera.

En una charla con Diario Panorama, Rolando compartió detalles de su trayectoria como atleta y profesor de química y biología, con la esperanza de inspirar a los demás a seguir sus sueños y perseverar en sus metas, en su caso tanto en el deporte como en la educación.

Inicios en el atletismo

El atleta veterano empezó a correr en el año 1973, cuando apenas tenía 14 años, principalmente con el objetivo de participar en las competencias intercolegiales.

"Comencé a correr pruebas de medio fondo en mi adolescencia, desde los 800 a 1.500 metros. Y durante los últimos años me dedico a correr pruebas de calle de 10 km e incluso media maratón que son los 21 km", expresó Rolando.

Su mayor desafío en el mundo del atletismo

Fue en el año 2019, cuando el atleta veterano tuvo la posibilidad de viajar al Campeonato Mundial de Atletas Máster en Polonia, donde obtuvo el tercer puesto y así marcó un récord no solo argentino sino también sudamericano.

"No solo fue importante para mí obtener la medalla de bronce, sino que es un sueño que tiene todo atleta de competir en un campeonato mundial", comentó.

El atletismo parece no ser la única pasión de Rolando. También fue docente de Biología y de Química durante 33 años.

L a ciencia, su otra pasión

"Desde chico era un niño muy enfermo, siempre he estado en contacto con los libros y siempre me ha gustado el conocimiento, leer, aprender y dentro de eso la ciencia era algo que me apasionaba".

El equilibrio entre su carrera como atleta y su rol de docente

"Muchas veces trato de pensar de dónde sacaba tiempo para ir a la escuela, entrenar y competir. Pienso que cuando a alguien le gusta algo encuentra la forma, el momento del descanso lo acorta y así lo pude hacer".

Su participación en la Media Maratón de Buenos Aires y sus próximos proyectos

Durante el último fin de semana de agosto, Rolando formó parte de la Media Maratón en la Ciudad de Buenos Aires, dónde obtuvo el primer lugar en su categoría (M65) con un tiempo de 1h 24' 06".

"Lo que tiene de bueno el deporte es que constantemente nos va planteando nuevos objetivos y desafíos", explicó.

En cuanto a su próximo proyecto, el atleta ya tiene en mira una nueva competencia para el mes de octubre en el Campeonato Nacional de Atletas Máster en La Pampa, dónde dedicará todo su empeño y entusiasmo.

Sobre el final, consultado sobre cómo le gustaría que lo recuerden, Rolando abrió su corazón, se expresó y no pudo contener la emoción. "Me gustaría que me recordaran como un apasionado del atletismo. Alguien a quien cuya pasión lo llevó a recorrer corriendo, desde sus inicios, más de 80.000 km. Lo que equivale a decir que dio 2 vueltas al mundo haciendo lo que le gusta", cerró.