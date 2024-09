El Gobierno busca desestimar la tensión entre Javier Milei y Victoria Villarruel

Lisandro Catalán, vicejefe de Gabinete del Interior, minimizó las recientes tensiones entre el Presidente y la Vicepresidenta, exacerbadas por la reciente expulsión del senador Francisco Paoltroni del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta.

El vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, salió a minimizar la interna entre el presidente Javier Milei y la vice Victoria Villarruel, que recrudeció en los últimos días con la salida del senador Francisco Paoltroni del bloque de la Libertad Avanza. El legislador tiene afinidad con la Vice. Catalán dijo en declaraciones a Aire de noticias, por Radio Mitre: “Villarruel tiene una buena relación con el Presidente, más allá de tener visiones distintas sobre algunos puntos de vista. Me toca compartir gabinete con ellos, soy testigo de primera mano, tienen una buena relación”. El vicejefe de Gabinete del Interior consideró que “tensión no hay” en el bloque de La Libertad Avanza en el Senado, que la semana pasada expulsó a Paoltroni, crítico del principal asesor presidencial, Santiago Caputo, y del juez federal, Ariel Lijo, que es uno de los candidatos del mandatario a la Corte Suprema. Catalán dijo: “Tensión no hay. Paoltroni, desde mi punto de vista, venía sosteniendo sistemáticamente posturas contrarias a las del Presidente y del Gobierno, sus compañeros de bloque tomaron una decisión y lo apartaron, no le daría mayor trascendencia”. Y agregó: “Espero que el Senado apruebe los dos candidatos que mandó el Presidente, Lijo y Manuel García-Mansilla”. Un sector de la Casa Rosada redobla las críticas contra Victoria Villarruel y profundiza la interna La Casa Rosada profundiza su interna con Villarruel por la expulsión del senador Paoltroni del bloque de La Libertad Avanza, como anticipó TN. La mesa chica de Balcarce 50 dio la orden de desplazar al legislador del espacio por sus declaraciones contra la candidatura del juez federal a la Corte Suprema. * “No tiene voz ni voto”, expresó a TN un funcionario luego de que la Vicepresidenta reclamara la reescritura del escrito que presentó el jefe de bloque de LLA en el Senado, Ezequiel Atauche, y pidiera modificaciones técnicas. * En la cúpula del Gobierno creen que la titular del Senado está detrás de las declaraciones de Paoltroni en contra de la candidatura de Lijo y la acusan de distanciarse de la agenda oficialista. “Está marcando mucha distancia con las propuestas que impulsamos”, manifestó a este medio un colaborador de Nación. * Sostienen además que Villarruel perdió diálogo con el jefe de gabinete, Guillermo Francos, que le ofició de mediador con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en medio de las tensiones por la relación diplomática con Francia. * La Casa Rosada acusa además a la Vicepresidenta de no haber intervenido en las negociaciones para modificar la reforma jubilatoria, que aprobó el Senado la semana pasada y será vetada por Milei de forma completa.