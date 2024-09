Hace dos meses Ibai Llanos decidió hacer un rotundo cambio de hábitos y hoy compartió su progreso con sus seguidores

A través de sus redes sociales, el streamer publicó las modificaciones que iba haciendo en su dieta con la supervisión de un nutricionista y también la rutina física que implementó de la mano de un entrenador personal.

Hace dos meses Ibai Llanos decidió hacer un rotundo cambio de hábitos y compartir todo el proceso con sus millones de seguidores. A través de sus redes sociales, el streamer publicó las modificaciones que iba haciendo en su dieta con la supervisión de un nutricionista y también la rutina física que implementó de la mano de un entrenador personal.

“Dos meses se cumplen hoy desde que empezamos con este cambio. Ha sido poquito tiempo, pero intenso. Les quería dar las gracias a todos los que seguís comentando que me siguen desde el primer día”, comentó el influencer en un video que posteó en su cuenta oficial de Instagram.

Además, aseguró que el proceso recibió miles de mensajes positivos: “Hay mucha gente que me comenta ‘estaba en una mala racha’, ‘necesitaba un poco de motivación’ o ‘necesitaba un cambio en mi vida’ y siento que lo que estoy haciendo es útil para algunas personas. No es que yo sea un superejemplo, para nada. Ya saben la vida que he llevado”.