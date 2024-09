San Gil recibió este domingo a miles de devotos en su festividad en la localidad de Sacha Pozo

Una de las festividades más populares y reconocidas de la provincia, se desarrolló este domingo.

La festividad central en honor a nuestro Señor de San Gil, una de las celebraciones más queridas y emblemáticas de la provincia, se llevó a cabo este domingo en el paraje Sacha Pozo en La Banda. La familia Cobacho, orgullosa custodia de la imagen de San Gil, recibió a miles de devotos y a la comunidad en la capilla, en donde compartieron un día lleno de fe, alegría y unión familiar.

Como cada año, la festividad contó con más de 200 puestos de comidas típicas y artesanías, ofreciendo un recorrido interesante y colorido para todos los visitantes. El predio contó con todas las comodidades necesarias, incluyendo estacionamiento, agua potable y baños, para que puedas disfrutar de este día especial con total tranquilidad.

En la previa de la celebración, Mercedes Cobacho, custodia de la imagen de San Gil, expresó que "cada año, cuando se acerca la Fiesta Grande de San Gil, mi corazón se llena de emociones que son difíciles de poner en palabras. Ser la custodia de esta imagen no es solo un honor, es una responsabilidad sagrada que mi familia y yo llevamos con profunda devoción. Desde que era niña, he visto a mis abuelos, a mis padres, y ahora a mis hijos cuidar de San Gil con un amor inmenso, y es algo que siempre nos ha unido. Para mí, San Gil no es solo una imagen; es un símbolo de esperanza, de consuelo, y de la fuerza que nos impulsa a seguir adelante en los momentos más difíciles".