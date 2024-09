Luis Suárez se retira de la selección de Uruguay: "En día viernes será mi ultimo partido"

El Pistolero brindó una conferencia de prensa y dio a conocer que ante Paraguay se despedirá con la Celeste en el estadio Centenario.

Luis Suárez brindó una conferencia de prensa y dio a conocer la noticia que se anticipaba, pero nadie quería escuchar: este viernes jugará su último partido con la selección de Uruguay, el final a una trayectoria de más de quince años en su seleccionado nacional.

Ya en la concentración de la Celeste en Montevideo, tras marcar por duplicado este sábado en la goleada de Inter Miami sobre Chicago Fire, el Pistolero explicó entre lágrimas su decisión.

“Quiero que sepan que en día viernes y me cuesta decirlo, será mi último partido con la selección de mi país. Es algo que lo venía pensando, lo venía analizando, es el momento indicado. Lo voy a jugar con la misma ilusión que jugué el primero en 2007", explicó el máximo goleador histórico de Uruguay.

“Di todo lo que podía por la selección, el máximo. No tengo nada para reprocharme. Quiero agradecer a cada hincha uruguayo que me alentó en los últimos días. Eso refleja lo que representé para mi país. Estoy con la tranquilidad de que me retiro de la selección porque yo quiero dar un paso al costado. Tengo 37 años, el próximo Mundial está lejos. Me reconforta que no me hayan retirado las lesiones o que ya no me llamaran”, añadió el oriundo de Salto que logró salir campeón de la Copa América 2011 como también ser parte clave del cuarto puesto en el Mundial de Sudáfrica 2010.

En cuanto a su decisión de hacerlo ahora por Eliminatorias, Suárez explicó el motivo por el cual optó por decir adiós ante su público y no tras el tercer puesto en Copa América. “Me había puesto el objetivo de la Copa América, podría haberlo hecho ahí. Pero analizando las situaciones, el DT me hizo saber que contaba conmigo y dije '¿por qué no hacerlo con mi gente en el Centenario?'”.