El polémico comentario de Pamela David sobre Milei:: "Tiene características similares a quienes tienen Asperger"

La conductora de América asoció al Presidente con ese Trastorno del comportamiento debido a su accionar y la destrozaron en la red.

Pamela David habló sin filtro sobre la visión que tiene sobre el presidente Javier Milei y su gestión. En medio de su diatriba, la conductora de América TV asoció al Presidente con el Síndrome de Asperger debido a su accionar.

Invitada al ciclo "Y ahora quién podrá ayudarnos"como panelista, la conductora de América dijo: “No digo que lo sea, quiero ser cuidadosa. Símil, no lo tiene, símil características de las personas con Asperger, que no registran y que dicen lo que piensan. Yo creo que un filtro cuando sos el mandamás deberías tener. Porque los que estamos debajo queremos un país mejor”, declaró.

Apenas trascendió su comentario, los internautas destrozaron a Pamela David tildándola de irresponsable, entre otras cosas.

Por otro lado, respecto al Gobierno de Milei, David dijo: "A veces quiero ser más misericordiosa con Javier Milei porque no creo que sea él quien toma las verdaderas decisiones. Hoy siento que Milei no es quien gobierna y por las decisiones son los grupos políticos y los verdaderos poderosos, quienes toman las verdaderas decisiones”.

David reveló que desde su lugar, hizo campaña para que La Libertad Avanza no ganara, y explicó el por qué. “El año pasado lo di todo para que no ganara (Javier) Milei porque no me gustaba su propuesta de país, el rompamos todo, rompamos el Ministerio de la Mujer. A mí me parecía muy fuerte y violenta la marea feminista o verde, pero al final me abrieron los ojos, aprendí a valorarnos, querernos, entre nosotras no matarnos, y así en muchos temas. Por eso cuando la propuesta es romper con todo, por el solo hecho de que la agresión es muy fuerte, no me gusta. Lo di todo, no pasó. La gente estaba más cansada, y ganó Milei”, admitió en el programa de Ernesto Tenembaum, quien está de vacaciones.

Y sumó: "Ganó porque la gente estaba más cansada por lo que sea, corrupción, cualquier cosa... Al final, la campaña del miedo que no iba a suceder está sucediendo. Yo hoy hago ‘inhalo y exhalo’ y habrá elecciones en otro momento. Creo en la responsabilidad de tener que contar lo que está pasando y si hay algo que me parece mal decirlo, pero también soy conductora de un programa y un canal que te dice ‘andá por acá que te garpa y hacé karaoke’”, reveló.

“Yo lo conozco de cuando venía como panelista y me peleaba porque era misógino con Sol Pérez. No tengo una mirada de él como Presidente; lo es y fue elegido por la mayoría y la mirada de respeto se construye, así que en algún momento supongo que lo voy a sentir”, recordó.