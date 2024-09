Catse objetó el último acuerdo salarial entre el Sindicato de Camioneros y los empresarios del sector

En diálogo con Radio Panorama, Federico Lo Bruno, presidente de Catse, expresó que "es una situación que está fuera de control" y alegó irregularidades y falta de transparencia.

En una medida que ha sacudido el sector del transporte, Federico Lo Bruno, presidente de la Cámara de Transporte de Santiago del Estero (CATSE), presentó ayer una impugnación formal ante la Secretaría de Trabajo de la Nación contra el último acuerdo salarial alcanzado entre el Sindicato de Camioneros y los empresarios del sector. La impugnación se basa en una serie de irregularidades que, según CATSE, comprometen la validez y transparencia del convenio.

El acuerdo en cuestión, que abarca un aumento salarial del 11% distribuido en tres tramos (4% en septiembre, 4% en octubre y 3% en noviembre), además de un incremento en el aporte a la obra social del sindicato, ha sido duramente criticado por CATSE. La cámara sostiene que el convenio fue firmado por la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC), una entidad que, según alegan, estaba intervenida por la Inspección General de Justicia (IGJ) desde el 21 de agosto, justo antes de la firma del acuerdo el 24 de agosto.

En diálogo con Radio Panorama, Federico Lo Bruno explicó que la participación de CATAC, liderada por Ramón Jatip, carece de legitimidad debido a la intervención judicial. Considerando que esta situación afecta la transparencia del proceso y cuestionan la validez de la firma del convenio bajo esas condiciones. “La federación que firmó el acuerdo estaba intervenida por la justicia, lo que plantea serias dudas sobre la legalidad y moralidad de este acuerdo”, afirmó Lo Bruno.

Además, la impugnación no se limita solo a los aumentos salariales. CATSE ha expresado su preocupación por un “aporte extraordinario” a la obra social del Sindicato de Camioneros. “El problema no es solo el incremento salarial; también es el hecho de que se está imponiendo un aporte extraordinario sin claridad sobre su destino”, indicó Lo Bruno. Además, criticó que este tipo de acuerdos, impactan negativamente en las pequeñas y medianas empresas, no benefician a las regiones del interior y favorecen a quienes están en el centro de la toma de decisiones.

La Cámara de Transporte también cuestiona el papel del gobierno nacional en este proceso, argumentando que los acuerdos como el aumento de peajes y los aportes a la obra social parecen beneficiar a ciertos sectores mientras que las necesidades y problemas de las empresas en el interior quedan desatendidos. “Es necesario que se anule este acuerdo y se convoque a una nueva audiencia paritaria donde CATAC no pueda participar, y que se aclare el destino del aporte extraordinario”, concluyó Lo Bruno.

La Secretaría de Trabajo deberá ahora revisar la impugnación presentada por CATSE y tomar las decisiones correspondientes, lo que podría implicar una revisión exhaustiva del acuerdo salarial y de las condiciones bajo las cuales fue firmado.