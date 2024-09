La historia de Sheetal Devi, la tiradora sin brazos que deslumbró en los Juegos Paralímpicos

Con 17 años fue una de las figuras del quinto día de París 2024. Logró una medalla de bronce y un 10 perfecto que recorrió los medios y las redes sociales.

En su quinto de actividad, los Juegos Paralímpicos le regalaron a los espectadores una de las grandes historias de la competencia: la consagración de Sheetal Devi, la india de 17 años que se lució en tiro con arco y se robó todos los flashes de la tarde. Por un trastorno congénito poco usual, llamado focomoelia, la joven no tiene brazos. Sin embargo, desde 2021 practica la disciplina y este lunes se llevó una medalla de bronce en la categoría mixta y, pese a haber quedado eliminada en la prueba individual, fue una de las figuras del día.

En su primera actuación paralímpica, Devi logró una puntuación de 703 sobre 720 y superó el récord mundial de la ronda de clasificación anterior de 698, establecido por la británica Phoebe Pine Paterson este mes. Más tarde, la turca Oznur Cure volvió a batir la marca y clasificó con 704 puntos.

Con una técnica impresionante, la deportista coloca la flecha en el arco con el pie derecho, levanta el instrumento con la pierna, tira de la cuerda con el hombro y suelta la flecha utilizando la fuerza de su mandíbula.

En los octavos de final, Devi no pudo frente a la chilena Mariana Zúñiga y quedó eliminada de la competencia por un ajustado 138-137. De todas formas, fue la india quien se llevó todos los aplausos por un extraordinario tiro al centro del blanco para lograr un 10.

Esta no fue la única gesta de Devi en la tarde del lunes. Finalmente, se quedó con la medalla de bronce junto a su compatriota Rakesh Kumar en la categoría mixta. Superaron a la pareja italiana formada por Eleonora Sarti y Matteo Bonacina en el duelo por el tercer puesto.

De esta manera, con sólo 17 años, la india se convirtió en la medallista paralímpica más joven en la historia de su país.

Con un 10 perfecto, Sheetal Devi logró una enorme visibilidad esta tarde en los Juegos Paralímpicos. Sin embargo, la joven de apenas 17 años lleva años de esfuerzo para llegar a la máxima competencia del mundo, pese a las dificultades que su condición física de nacimiento le habían planteado.

Desde chica, Devi disfrutaba treparse a los árboles, lo cual le permitió fortalecer el tren superior de su cuerpo. Años más tarde, durante un evento juvenil organizado por el Ejército de India, los entrenadores descubrieron una gran capacidad en la joven para realizar el deporte.

Inspiró su técnica en Matt Stutzman, un arquero estadounidense sin brazos que utilizaba las piernas para disparar y quien logró una medalla plateada en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012.

La joven india ascendió rápidamente en su deporte y, usando las piernas en lugar de sus brazos, adoptó una técnica poco convencional y empezó a lucirse en el plano internacional. En 2023 logró la medalla dorada en los Juegos Para-Asiáticos, en China; el año pasado, además, fue galardonada como la mejor atleta juvenil 2023 según el Comité Paralímpico Asiático y como la arquera paralímpica femenina más destacada de la temporada, según World Archery.

En una entrevista para Fit India Movement, la joven atleta reconoció que al principio no sabía cómo tirar con el arco: “Siempre pensé que no debía practicar tiro con arco. Todo el mundo en la escuela lo hacía con las manos y yo no sabía en absoluto lo que tenía que hacer o cómo tenía que hacerlo con los pies. Hasta que encontré la solución”.