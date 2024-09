Cinthia Fernández compartió el nuevo look de sus hijas y recibió las críticas: "Les arruinaron el pelo"

Charis, Bella y Francesca visitaron la peluquería para un nuevo estilo, y la mediática enfrentó críticas de haters por permitirles el cambio de color de cabello.

Cinthia Fernández siempre está muy activa en las redes sociales y generó polémica con su última publicación. La mediática mostró en su cuenta oficial de Instagram el cambio de look de sus hijas Charis, Bella y Francesca y le llovieron las críticas porque las nenas se tiñeron el pelo de rubio.

La influencer registró el proceso en la peluquería y junto al video escribió: “Cambios de look para este cuarteto”. Además, destacó su parecido con la menor de las nenas: “(Cada una es libre de elegir lo que quiera), pero la segunda foto creo que hay 2 pares de gemelas”.

Por último, les pidió a sus seguidores que comentaran qué les habían parecido los cambios de look. Los internautas fueron letales y la destrozaron. “Son morochas y hermosas. No les quedan bien esos teñidos de señoras grandes”, “Tanto hablaste de Luciana (Salazar) que teñía a Matilda y vos hacés lo mismo”, “¿No son muy chiquitas para hacerse decoloración? Digo porque soy colorista y no es bueno eso para las niñas”, “Les arruinaron el pelo”, “Dejalas ser niñas” y “¿Cuál es la necesidad?” fueron algunos de los comentarios de los haters en su cuenta de Instagram.

Vale recordar que en marzo de este año Cinthia pasó por una situación similar, cuando llevó a las nenas al coiffeur. “Parece una escena de Esperando la carroza. No hay retorno de esto. Créanme, se van a sorprender con el cambio, del cual no tuve opción a opinar. Ya crecieron”, dijo en ese momento.