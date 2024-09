A 10 años de la muerte de Gustavo Cerati: 10 canciones clave de su carrera como solista

Con motivo de un aniversario especial, repasamos diez canciones icónicas de la carrera solista del exlíder de Soda Stereo.

Un día como hoy hace diez años moría Gustavo Cerati, tenia tan solo 55 años. El ex líder de Soda Stereo quedó en estado de coma en 2010 tras padecer un accidente cerebrovascular luego de finalizar un concierto en el que promocionaba su último álbum, "Fuerza natural". Fueron cuatro años de una lenta manera de decirle "adiós" a uno de los músicos más importante de nuestra historia. Gustavo conoció la fama mundial de la mano de Soda pero una vez que el grupo se separó en 1997 pudo dedicarse de lleno a su carrera solista. La misma empezó de forma paralela a la banda con su primer disco de 1992, "Amor amarillo", para 1999 lanzó "Bocanada" y en 2002 "Siempre es hoy", dos discos marcados por el uso de la música electrónica. En 2006 retomó la senda rockera con "Ahí vamos", tal vez su disco más exitoso a nivel solista. "Fuerza natural" de 2009 fue el último disco de su carrera. A continuación un repaso por 10 canciones fundamentales de la discografía solista de Gustavo Cerati. Te llevo para que me lleves Con esta canción, Gustavo Cerati debutó como solista. Fue lanzada en 1993, siendo el primer sencillo del álbum "Amor amarillo" y contó con la colaboración de su entonces pareja y madre de sus hijos, la modelo chilena Cecilia Amenábar, quien también aparece en el videoclip. Cerati toca la mayoría de los instrumentos, aunque en las pocas versiones en vivo de esta canción en esos años (ya que este disco no tuvo gira de presentación), tocaba con un grupo y la misma Amenábar tocaba el bajo. Bajan Si bien se trata de un cover de Luis Alberto Spinetta, es una de las canciones que más se escucharon del primer disco solista de Cerati. En dos ocasiones, El Flaco y Gustavo se encontraron en un escenario para tocarla juntos, la primera de ellas fue en el año 2007 en un show gratuito que Cerati dio sobre la Avenida Alcorta en Buenos Aires; y la segunda en el recital de las "Bandas Eternas" de Spinetta de 2009 en el Estadio Vélez Sarsfield. "Bocanada" Es la canción que le da nombre a su segundo álbum solista, el primero post Soda Stereo. Pablo Chaijale también formó parte de la composición de este tema, el cual incluye un sample de "Eruption" de Focus. El uso de samples es una característica del disco. "Puente" Fue el segundo sencillo de "Bocanada" y el primer gran éxito de Cerati después de Soda. Fue nominada al Grammy Latino como Mejor canción de rock, y es reconocida como una de sus mejores canciones. Era incluida en la mayoría de los recitales. En el videoclip Gustavo conduce por la ciudad un helicóptero con manubrio de bicicleta que sirve como taxi aéreo, al cual se suben diferentes personas, algunas son músicos que colaboraron en el disco, como Flavio Etcheto y Leo García. "Cosas imposibles" Fue el primer sencillo del disco del 2002 "Siempre es hoy", fue escrita por Gustavo y Flavio Etcheto. Es otra de las canciones más exitosas de su carrera solista. Desde su lanzamiento fue tocada en todas sus presentaciones en vivo. "Karaoke" Fue el segundo sencillo de "Siempre es hoy", es una mezcla entre rock y música electrónica. El sonido que se preserva durante toda la canción, uno electrónico, es realmente un sample de la canción "La carta" de Violeta Parra. "Crimen" Fue el primer sencillo del disco "Ahí vamos" de 2006. Es una de las canciones más conocidas de su etapa como solista y uno de sus éxitos masivos. Fue elegida en 2007, como mejor canción de rock de América por los premios Grammy Latino. A pesar de esto casi queda afuera del disco, en un principio Cerati no estaba convencido y se la ofreció a Shakira, fue el productor Tweety González quien lo convenció de grabarla. "Adiós" Es el tercer sencillo de "Ahí vamos", fue compuesta por Gustavo junto a su hijo Benito Cerati. La letra habla del crecimiento como persona tras una despedida. El 4 de septiembre de 2014 Benito usó la frase final de la canción "Decir adiós es crecer" a través de su cuenta de Twitter a modo de despedida de su padre tras su fallecimiento. "Lago en el cielo" Otro de los sencillos de "Ahí vamos", se destaca como balada dentro de un disco muy rockero. Fue la última canción que Gustavo Cerati interpretó en vivo durante su carrera. "Déjà vu" Está incluida en el quinto y último álbum de estudio solista de Gustavo, "Fuerza Natural". Fue ganadora de un Premio Grammy Latino en noviembre de 2010, en la categoría de Mejor Canción de Rock, cuando ya se encontraba en el coma del que no despertaría.