Conmoción en el deporte olímpico por la muerte de Rebecca Cheptegei tras ser atacada por su pareja

La atleta ugandesa, quien había participado en el maratón de los Juegos Olímpicos de París 2024, falleció en un hospital de Kenia.

La atleta ugandesa Rebecca Cheptegei, conocida por su participación en el maratón de los Juegos Olímpicos de París 2020, falleció en el Hospital Universitario y de Referencia Moi de Eldoret, Kenia, tras un violento ataque perpetrado por su pareja, quien presuntamente la roció con gasolina y le prendió fuego.

El deceso de la deportista de 33 años fue confirmado este jueves por el centro médico, que informó que la atleta no resistió tras la falla de todos sus órganos.

"Desafortunadamente, la perdimos después de que todos sus órganos fallaran la pasada noche", declaró el doctor Owen Menach, director interino del hospital, a medios locales. La Federación de Atletismo de Uganda (UAF) también expresó su profundo pesar por la pérdida y condenó enérgicamente el acto de violencia doméstica que acabó con la vida de Cheptegei: "Nos entristece profundamente anunciar el fallecimiento de nuestra atleta, Rebecca Cheptegei, esta mañana temprano. Como federación, condenamos tales actos y pedimos justicia. Que su alma descanse en paz", publicó la UAF en sus redes sociales.

El brutal ataque y la lucha por la vida de Cheptegei

El violento incidente ocurrió el pasado domingo en el condado de Trans Nzoia, Kenia, cuando Cheptegei regresó a su hogar tras asistir a la iglesia con sus hijos. Su pareja, Dickson Ndiema Marangach, se coló en la casa con un bidón de cinco litros de gasolina, roció a la atleta con el combustible y le prendió fuego. Cheptegei fue trasladada de urgencia al hospital con quemaduras en el 80% de su cuerpo, mientras que Marangach también sufrió quemaduras graves en el 30% de su cuerpo y permanece internado en el mismo hospital.

Los padres de Cheptegei, Joseph Cheptegei y Agnes Ndiema, lamentaron profundamente la pérdida de su hija y expresaron su preocupación por el futuro de la familia, que dependía económicamente de la atleta. "He perdido a una hija que me ha estado ayudando de muchas maneras", declaró el padre, visiblemente afectado. "Tenemos niños en escuelas secundarias y no sé cómo vamos a afrontar este desafío para asegurarnos de que completen sus estudios", añadió, pidiendo a las autoridades que aceleren la investigación y garanticen que el agresor sea juzgado.

Un legado deportivo y familiar que perdurará

Cheptegei, quien comenzó su carrera en el atletismo en 2010 y compitió en los Juegos Olímpicos de París 2020, donde finalizó en la 44ª posición del maratón femenino, dejó una huella profunda en la comunidad deportiva. La familia de la atleta emitió un emotivo comunicado en redes sociales, destacando la fortaleza y la luz que Rebecca representó para todos: "Realmente peleó e intentó ser fuerte, y finalmente tomó su último aliento rodeada de sus hijos y familia. Las palabras no pueden describir cuánto la vamos a extrañar".

El trágico fallecimiento de Cheptegei resalta la urgencia de abordar la violencia doméstica y garantizar la protección de las víctimas. Mientras tanto, la comunidad deportiva y sus seres queridos lloran la pérdida de una atleta que no solo se destacó en la pista, sino que también dejó una marca imborrable en quienes la conocieron.