Scaloni, tras la goleada ante Chile: “Los resultados son positivos y eso ayuda”

El entrenador del seleccionado argentino habló luego de la gran victoria ante la Roja por 3-0 por la séptima fecha de las Eliminatorias.

Lionel Scaloni se mostró sereno y satisfecho tras la contundente victoria de la Selección Argentina sobre Chile en el Monumental, por la séptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

El entrenador destacó el compromiso y la competitividad de sus jugadores, asegurando que el equipo sigue motivado por el hambre de gloria que los impulsa. "Cargamos el combustible a partir de la competición. No es muy difícil hacerle entender a los jugadores lo que es jugar en la Selección y competir. Ellos entienden el mensaje y siguen compitiendo. Los resultados son positivos y eso ayuda", expresó Scaloni.

Analizando el partido, Scaloni reconoció que el encuentro no fue sencillo y que hubo altibajos en el rendimiento del equipo. "El partido fue complicado. Hasta el minuto 30 fuimos superiores, pero el final del primer tiempo no fue bueno. En el entretiempo hablamos, corregimos y salimos con mejor juego en la segunda mitad. El resultado fue justo", comentó. Pese a la buena actuación, el técnico de Pujato mantuvo la cautela y subrayó la importancia de seguir trabajando. "No creo que seamos superiores al resto, está todo muy parejo. Sí estamos en un buen momento, pero hay que seguir trabajando para continuar de esta manera", advirtió.

Elogios a Dybala y el significado de la camiseta 10

Uno de los momentos destacados de la conferencia fue cuando Scaloni habló sobre Paulo Dybala, quien brilló en el partido y llevó la emblemática camiseta 10 en ausencia de Lionel Messi. "Paulo es un poco de todo. Tengo una mezcla de alegría y una sensación fea de que no haya podido estar en la Copa América. Es un jugador que cuando está bien puede marcar diferencias. Tuvimos que tomar la decisión de que no venga porque no podíamos arriesgar, pero hoy se repondrá. No solo con el gol, sino con lo que aportó en el juego. Estamos contentos con él", señaló Scaloni.

Sobre la elección de darle la 10 a Dybala, el entrenador explicó que no fue necesario hablar con el jugador porque confía plenamente en su jerarquía. "Decidimos dársela porque considero que es el futbolista para tener la 10 y él la aceptó. Es una camiseta que la hacemos pesar, pero en realidad tiene que ser un halago llevarla. Paulo tiene suficiente jerarquía para llevarla, como Gio Lo Celso la 11", agregó.

El emotivo festejo y la despedida de Di María

La noche en el Monumental fue especial no solo por la victoria, sino también por el festejo del bicampeonato de la Copa América y la despedida de Ángel Di María. Scaloni expresó su alegría por poder celebrar junto a la hinchada. "Fue un momento bueno para festejar con la gente ya que no habíamos podido hacerlo con ellos", comentó. Sobre Di María, el técnico fue contundente: "Ángel es leyenda de esta Selección, de este país, y ya le dijimos todo lo que teníamos que decirle. Tiene siempre abiertas las puertas de la Selección".

Scaloni cerró su conferencia con una reflexión sobre el futuro del equipo: "Algún día nos va a tocar perder, y dependerá del grupo saber cómo sobreponerse a esa situación".

La calma y la humildad de Scaloni reflejan el espíritu de una Selección que, más allá de los triunfos, sigue construyendo su identidad sobre bases sólidas y un profundo sentido de pertenencia.