Desesperado pedido del hijo de Pappo a Javier Milei: "¿nos podría tirar un hueso?"

Luciano Napolitano se volvió viral en la redes sociales por un contundente mensaje dirigido al presidente Javier Milei en busca de ayuda.

El guitarrista Luciano Napolitano, hijo del histórico músico Pappo, estuvo en boca de todos luego de compartir un video con un fuerte reclamo para Javier Milei por sus políticas económicas.

Lo cierto es que el músico apoyó al actual presidente en tiempos de campaña, y se manifestó decepcionado por las medidas aplicadas, las cuales habrían afectado su situación económica.

“Señor presidente, mi nombre es Luciano Napolitano, estuve detenido por una falsa denuncia. Le escribí y nunca me respondió. Yo confié en usted antes de que fuera presidente", expresó.

A su vez, en el mismo video, señaló: “Soy músico, no tenemos para comer. Esa es la realidad, hay gente que realmente no tiene para comer. Me puse contento cuando usted asumió porque fui un preso político. Casualidad, usted asume y yo quedo libre".

“Sinceramente, si usted tiene algo que le sobre, ¿no nos podría tirar un hueso a los que no tenemos? Hay bandas que tienen el título de “rock” y no hacen rock. Yo soy rock. A mí me escriben un mensaje y lo respondo, no creo que porque ahora sea Presidente se olvide de nosotros. Yo tengo una deuda millonaria", suplicó.

Cabe destacar, que Luciano Napolitano debía cumplir una condena por violencia de género hasta enero del 2025, pero fue liberado en diciembre siendo absuelto en la causa.