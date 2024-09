En el video, se puede observar a Natalia riendo a carcajadas detrás de la cámara mientras enfoca la parte trasera de una camioneta, donde su verdadera mascota, un Golden Retriever, se encuentra parado.

Una joven chilena usuaria de TikTok, conocida por su nombre de usuario @nataliaalmendraaa, compartió una experiencia insólita que rápidamente se volvió viral en la plataforma. En su video, que tiene más de ocho millones de reproducciones y alrededor de 620.000 “me gusta”, mostró cómo su pareja confundió a su perro con otro Golden Retriever, llevándolo a casa por error.

En el video, se puede observar a Natalia riendo a carcajadas detrás de la cámara mientras enfoca la parte trasera de una camioneta, donde su verdadera mascota, un Golden Retriever, se encuentra parado. El ambiente cómico contrasta con la sorpresa que genera la situación inusual: el otro perro fue confundido con el suyo y llevado inadvertidamente a su hogar.

@nataliaalmendraaa Como informacion Ya lo devolvimos de donde se lo trajo Televisa Presenta - soucitigrafix

Para calmar cualquier preocupación de los espectadores, la joven aclaró en la descripción del video que el perro equivocado fue devuelto a su lugar de origen tan pronto como se percataron del error. Esta información ayudó a tranquilizar a los usuarios de TikTok, quienes se mostraron comprensivos y divertidos ante la singular situación.

La confusión ocurrió debido a la evidente semejanza entre los dos perros, lo cual provocó que la pareja de Natalia no detectara la diferencia en un primer momento. Este hecho fortuito generó un gran atractivo para los usuarios de redes sociales, quienes no tardaron en compartir y comentar el video.

“Los Golden totalmente confundibles, son todos iguales. Me gustaría saber qué dijo el dueño del otro Golden”, “El perro: no me regresen, el otro no tiene camioneta”, “Han secuestrado un Golden, literal ellos mismos se regalan”, “Necesito ver la devolución del perrito y la reacción del dueño, pobrecito” y “Yo me llevo al golden de mi vecina a la tienda y le compro 2 galletas, ya el día que no voy me empieza a ladrar por el portón y, cosa rara, a mi vecina no la sigue”, son algunos de los mensajes.