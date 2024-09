Julián Álvarez marcó su primer gol con la Selección Argentina en el Monumental pero no lo festejó: ¿cuál fue el motivo?

El delantero convirtió el segundo tanto de la Albiceleste pero su reacción llamó la atención de los hinchas: no lo gritó y se quedó serio con la mirada fija.

En el triunfo de la Selección Argentina ante Chile por las Eliminatorias Sudamericanas, Julián Álvarez marcó un golazo, pero su reacción sorprendió a todos. Tras el impacto en el travesaño y el posterior ingreso de la pelota, el delantero del Atlético de Madrid se quedó serio, sin festejar. El Monumental estalló, pero él no se percató de lo sucedido hasta que sus compañeros lo alertaron.

"Vi que pegó en el travesaño, pero después medio que me caí. Pensé que había picado y había salido afuera", confesó Álvarez en diálogo con TyC Sports. Con su característico tono relajado, también agregó que fue Marcos Acuña quien le informó del gol: "El Huevo vino y me dijo que fue gol, ahí me di cuenta", comentó entre risas.

Además de hablar sobre el gol, Álvarez se refirió a su adaptación en el Atlético de Madrid, donde comparte equipo con varios compatriotas como Rodrigo De Paul y Nahuel Molina. "Uno trata de siempre estar preparado, de adaptarse lo más rápido posible. En Madrid me han tratado muy bien, me dieron todas las herramientas para que me sintiera cómodo", explicó.

Por último, la Araña se mostró optimista de cara al próximo compromiso de la Albiceleste ante Colombia el martes 10. "Va a ser difícil, después de haber jugado la final (de la Copa América) y en su cancha. Va a ser duro, pero tenemos esta semana para prepararnos y hacer un gran partido allá", cerró el delantero argentino.