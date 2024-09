Tras la dura carta, Milei acusó a Cristina de no saber de economía y le sugirió “prender la tele” para una clase particular

“De vuelta al aula”, ironizó el Presidente, que esta tarde hablará en el encuentro anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas. La ex mandataria había publicado una extensa carta con críticas a la gestión del libertario.

El presidente Javier Milei le respondió a Cristina Kirchner por las críticas de la ex mandataria a su gestión económica. La acusó de no saber del tema y la chicaneó al asegurar que hoy le dará "una clase particular ad honorem", en referencia a la presentación del libertario esta tarde en el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas.

"Yo sé que vos de economía no entendés mucho, demostrado por el hecho de que te rodeaste de analfabetos anuméricos que destruyeron el país con su chamanismo económico, pero si querés aprender un poco prende la tele hoy a las 19hs que voy a estar dándote una clase particular ad honorem", lanzó el Presidente arrobando a Cristina Kirchner en X.

Ese es el horario estipulado para su exposición en la convención anual del IAEF. En un segundo mensaje y al replicar su posteo en Instagram, mandó a la ex mandatario "de vuelta al aula".

El Presidente siguió activo en esa red social y compartió mensajes que sostienen que "se le viene la noche" a Cristina Kirchner y que buscan viralizar el hashtag "#DeVueltaAlCole".

La dura respuesta de Milei a Cristina Kirchner es por la extensa publicación de la ex vice de Alberto Fernández con cuestionamientos a la gestión económica del libertario.