El Jardín de Primera Infancia Municipal celebró 10 años al servicio de la comunidad

El Jardín de Primera Infancia Municipal N° 21 “Bambi” celebró sus 10 años de vida institucional con un acto que se realizó el jueves a la tarde, en el Salón de Usos Múltiples (SUM) del Gimnasio Municipal de la ciudad de La Banda.

Participaron en la ceremonia la secretaria de Gobierno, Victoria Torres y la subsecretaría de Educación y Cultura, Alejandra Farías; la supervisora, Mercedes Ibañez; la directora de la Casa del Bicentenario, Daniela Olivera; ex docentes, ex alumnos y público en general.

El acto contó con una parte protocolar, un momento con testimonios de madres de ex alumnos, la entrega de recordatorios a ex alumnos y ex docentes, la proyección de un video institucional, y números artísticos a cargo de los alumnos y sus docentes.

El Jardín de Primera Infancia Municipal N° 21 “Bambi” fue inaugurado en el año 2014 y fue la primera institución en la provincia en materia de educación inicial estatal que recibe a niños desde los 45 días de vida hasta los 3 años, brindando un servicio único y gratuito en Santiago del Estero.

En la oportunidad, la subsecretaria de Educación y Cultura, Dra. Alejandra Farías, declaró: “En esta tarde, estamos junto a la secretaria de Gobierno participando en este acto en representación del Intendente Roger Nediani”.

“Estamos muy contentas de formar parte de evento vinculado a una institución de las tantas importantes que tiene el sistema educativo de La Banda, pero esta se destaca por ser la primera institución educativa en la provincia que brinda un servicio infanto - maternal, es decir, que recibe a niños de primer infancia antes de la escolaridad”.

“Es un servicio único en la provincia que depende y es sostenido por el municipio, tanto en lo que es su funcionalidad como en la capacitación de los docentes. Por último, queremos saludar a todo el personal que cumple funciones y los invitamos a seguir trabajando juntos para el beneficio de nuestros niños”, finalizó Farías.

Por su parte, la responsable de la entidad, Lic. Mercedes Ibañez, expresó: “Hoy es un acontecimiento muy importante, estamos celebrando 10 años de vida institucional de nuestro Jardín en Primera Instancia Municipal N° 21 ´Bambi´, en el primer jardín maternal municipal creado en la provincia de gestión estatal. El jardín de primera infancia está conformado en la actualidad por 8 docentes que trabajan en cuatro salas, sala de lactantes, sala de deambuladores y dos salas de niños de dos años de edad”.

“Nuestro trabajo a nivel institucional es muy positivo gracias al apoyo y el acompañamiento permanente de las autoridades municipales que siempre nos brindan cursos y herramientas para desarrollar de la mejor forma nuestra labor pedagógica”, finalizó Ibañez.