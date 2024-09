Óptica Bella Vista celebra su 61° aniversario inspirando sueños y perseverancia

En el marco de su 61° aniversario, Óptica Bella Vista no solo celebra su historia, sino también el esfuerzo y sacrificio que permitieron convertirla en un referente del rubro óptico en Santiago del Estero.

José Brizuela, apodado como Pepe, fundador de la óptica, compartió su historia en un conmovedor video, revelando los comienzos y los desafíos que enfrentó a sus 17 años de edad. Su testimonio es un recordatorio de que con esfuerzo, perseverancia y apoyo, todos pueden alcanzar sus sueños.



Uno de los aspectos más significativos es que su padre falleció antes de que él naciera, por lo que tuvo que forjar su camino sin guía paterna, pero con la incondicional ayuda de su madre y, más tarde, de su esposa e hijos.



"La historia de Óptica Bella Vista comenzó cuando yo era empleado de una óptica", relata Pepe. "La óptica en la cual trabajaba estaba al borde del quiebre y el dueño me ofreció seguir con ella porque tenía compromisos como deudas con prestamistas. Él no podía solventarlas ya que no le dedicaba el tiempo necesario. Yo era muy joven, pero tenía fe en mi capacidad de trabajar sin mezquinar horarios", recuerda Pepe.



A pesar de su juventud, asumió la responsabilidad de las deudas, también gestionando la refinanciación de un alquiler atrasado por 17 meses y ganando el apoyo de dos proveedores que vieron en él un futuro prometedor. "Ellos me ofrecieron todo el apoyo necesario en cuanto a mercadería para que pudiera continuar", expresa con gratitud.



Así nació Óptica Bella Vista, un nombre que eligió junto a su esposa, que en ese momento era su novia durante aquellos primeros días llenos de trabajo y sueños compartidos. "El día a día era fabuloso. Había clientes para todos, era un movimiento bárbaro y se vendía mucho. Trabajábamos y cumplíamos, tal como lo hacemos hoy en día", agregó.

Con el paso del tiempo, sus hijos también se involucraron en el negocio familiar, siguiendo los pasos de su padre con dedicación y compromiso. Su hijo Horacio ingresó para profesionalizar el taller, incorporando tecnología de punta en el armado de anteojos. Fernanda, profesional en administración de empresas, asumió la responsabilidad del área administrativa. Mientras que Diego y Pablo, ópticos contactólogos, ingresaron al negocio para brindar soluciones integrales con lentes de contacto y prótesis oculares.



La compra del local propio, donde hoy se encuentra la casa central en Peatonal Tucumán 227, fue otro hito importante. "Vimos la necesidad de comprarlo. Conseguimos préstamos, vendimos una propiedad y el auto. Volvimos a la moto y a la bicicleta para hacer realidad ese sueño", asegura con nostalgia.



Hoy, Óptica Bella Vista cuenta con tres sucursales y tiene proyectada la apertura de una nueva en el sur de la provincia, consolidando su liderazgo en el mercado local. A lo largo de más de seis décadas, la óptica ha mantenido el compromiso de mantenerse a la vanguardia de la tecnología óptica, como subraya Pepe: "A la tecnología siempre la hemos respetado y hemos estado a la par de ella".

Para celebrar este aniversario, Óptica Bella Vista invita a todos a aprovechar las promociones especiales del mes y a seguir creyendo en el poder de los sueños.

En sus redes sociales encontrarás las últimas novedades y promociones exclusivas del mes aniversario:

Hasta un 30% de descuento en anteojos de sol.

Promoción 2x1 en multifocales (progresivos).

Instagram y TikTok: @bellavista_optica