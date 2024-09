Alimentos caros: hasta el 49% del precio de un producto de primera necesidad son impuestos

Dependiendo el municipio, el total de impuestos nacionales, provinciales y municipales varía entre 38,1% hasta el 49,1%. “Sólo nos queda entre un 3 y un 5% de ganancia”, dijeron los mayoristas.

De cada $100 de un producto de primera necesidad, hasta el $49,1 puede deberse a impuestos, según un informe de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM). Piden "quitar presión impositiva y aportes obligatorios que no son esenciales, para bajar los costos laborales". La CADAM realizó un estudio sobre la carga impositiva en la cadena de comercialización de productos de primera necesidad. Dependiendo el municipio, el total de impuestos nacionales, provinciales y municipales varía entre 38,1% hasta el 49,1%. “Sólo nos queda entre un 3 y un 5% de ganancia”, se quejaron los mayoristas. Te recomendamos: Impulsados por la carne y los lácteos, los precios de los alimentos subieron más de 2% en agosto En esta línea, desde CADAM pidieron a los municipios que "den marcha atrás con los aumentos, encima lo hicieron a mediados del ejercicio fiscal, lo cual complica la proyección de esta carga que ya habían calculado las empresas”. También solicitaron que las intendencias y gobiernos provinciales se adhieran al nuevo Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor. Propuestas de la CADAM para bajar la inflación en alimentos Para lograr una mayor baja en la inflación de alimentos, la CADAM propone eliminar el Impuesto al Cheque, la rebaja de IVA para productos de la canasta básica y los Ingresos Brutos provinciales. “Es un impuesto distorsivo, porque el consumidor lo paga hasta 3 veces”, afirman. Otro de los pedidos están vinculados a la reglamentación de la reforma laboral. Insisten en que el Gobierno elimine el aporte obligatorio de los comercios al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP), porque , sostienen, encarece los costos laborales. "No le representa ningún beneficio al aportante ni al trabajador, si decide no capacitarse", explican desde CADAM.