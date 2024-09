El santiagueño Daniel Pons, el hombre más fuerte de la Argentina, a fondo: contó su vida y del día que conoció a Schwarzenegger

Uno de los máximos referentes del Strongman en el continente repasó los mejores momentos de su carrera.

Daniel Pons es conocido como “el hombre más fuerte de la Argentina” y sus logros lo confirman: fue cinco veces campeón de Strongman nacional, en 2012 ganó la competencia “Cuál es tu récord” y hasta compitió en el World Strong en Utah, donde consiguió el primer puesto ante atletas de distintos lugares del mundo, entre otros tantos títulos.

Actualmente compite en la categoría Master y al mismo tiempo es juez en varios torneos de fuerza.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Pons, que es del pueblo santiagueño Pampa de los Guanacos (“el interior del interior”, como dice él), repasó los mejores momentos de su carrera, contó cómo se las arregla económicamente, las presiones en el deporte, reconoció su fanatismo por Arnold Schwarzenegger y las posibilidades de que el Strongman se convierta en un deporte olímpico.

- Daniel, sos considerado el hombre más fuerte de la Argentina, ¿toda la vida tuviste una fuerza sobrehumana?

- He competido muchos años en amateur, puede ser que en algún momento haya llegado a ser elite, pero profesional entre los hombres más fuertes del mundo de la WSM no. Son privilegiados que viven mucho del deporte y nosotros no.

- ¿Cómo te las arreglás económicamente, necesitás otro trabajo?

- El 90% del deporte en la Argentina es amateur y te costeas con sponsors y amistades que con el pasar de los años te vas haciendo. Sin ellos, no se puede hacer nada, es gente maravillosa que te cruzás en el camino y es muy difícil en la Argentina, con la economía que tenemos, que se pueda hacer algo. El argentino es muy apasionado y tal vez no está en búsqueda de ese dinero o de triunfar económicamente, pero sí de triunfar o ser exitoso en lo que uno hace.

- ¿Cuánto tiempo de entrenamiento le dedicás al día?

- Siempre entreno, salvo en estos eventos/proyectos en los que a veces no tengo gimnasios a mano. Siempre estoy entrenando, ya sea mi deporte, que es totalmente diferente a un gimnasio convencional y muy llamativo, o en un gimnasio.

- Los ejercicios del Strongman son muy interesantes, porque justamente implican no usar la fuerza bruta constantemente.

- La fuerza bruta proviene de no utilizar la inteligencia y el Strongman es todo lo contrario. Tenemos que levantar, mover, trasladar, no son solo dos ejercicios como el powerlifting o el levantamiento olímpicos. Te ponen una piedra atlas, un carro o un tronco y lo tenés que levantar.

- Mucha estrategia también, ¿no?

- La estrategia es una palabra muy buena, porque por ahí hay que utilizar la inteligencia y la técnica. Yo por ejemplo no soy una persona con una estructura grande, pero le he ganado a gente de casi dos metros y de 200 kilos.

- ¿Cuáles fueron los momentos más emocionantes de tu carrera?

- A pesar de ser de un pueblo de 15/20 mil habitantes, creo que la Ciudad de Buenos Aires me dio muchísimo. Para mí significa todo, grandes amistades, grandes sponsors, grandes eventos. A mí me marcó muchísimo el evento que se hizo en Ideas del Sur en Sábado Show, éramos 25 atletas que íbamos a competir los fines de semana durante cinco meses y medio y en la final salí campeón. Eso me abrió un poco las puertas. Después salir campeón iberoamericano en Brasil y en mi etapa retirado, tal vez con otra cabeza y alimentación, el ganar un Master en Estados Unidos me dio un plus de decir que fue algo increíble.

- ¿Cuáles son tus próximos objetivos?

- Relajarme, elegir algunos eventos porque creo que dí todo. Después tengo que analizar bien qué es lo que va a seguir, porque entre Buenos Aires y mi ciudad hay 1.300 kilómetros y es un desgaste que tengo que hacer.

- ¿En esta etapa de tu carrera ya estás disfrutando?

- El tema de disfrutar es una cosa muy seria. Uno tiene mucha responsabilidad tanto al organizar, al ser atleta como al ser juez. Entonces digo, ¿qué es disfrutar? Todo lo que venía pensando y haciendo durante tres meses lo tengo que hacer notar en tres, cuatro o cinco horas, ni siquiera puedo relajarme. Creo que se disfruta poco. El deporte individual requiere de mucha cabeza, se te entremezclan las emociones, los sentimientos y es ahí donde uno tiene que superar hasta incluso ese miedo.

- ¿Tuviste apoyo psicológico en algún momento?

- Si, tuve un coach durante dos años y después una psicóloga. Soy una persona muy estructurada a la que le tiene que salir al pie de la letra lo que está en su cabeza y si no es así vivo algún estrés. A veces es bueno y malo, pero para mí todos los atletas tienen y el público tienen que salir contentos.

- Pudiste conocer a Arnold Schwarzenegger, ¿qué significó eso para vos?

- Lo vi en tres oportunidades. Se me pone la piel de gallina y hasta me emociono. Creo que él es el ícono de una mancuerna. No solo en Strongman que nos dio la posibilidad a los sudamericanos de poder competir en eventos suyos, sino también es una persona exitosa y deportista. Encontrarte con un tipo que tiene 75 años e incluso ir a su gimnasio, que es uno de los más top del mundo. Lo vi en Estados Unidos, Brasil y Madrid, tengo fotos con él y le pude dar la mano. Es lo máximo.

- ¿Ves posibilidad de que el Strongman pueda llegar a ser un deporte olímpico?

- No, porque no le conviene a ninguna federación ni a mí. No nos conviene porque no es un deporte que facilitaría y le daría más auge a un deportista porque se mezclarían muchísimo los intereses y el atleta no sería libre para competir donde quiera. Hablo con las altas autoridades, como gente de Ucrania, México y Brasil y no se pretende ni se quiere hacer porque se restringe muchísimo todo.