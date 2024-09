Camila Homs contó de qué vivía cuando estaba en pareja con Rodrigo De Paul y calló a sus detractores

Cansada de que le digan que se gastó el dinero que ganaba el jugador, dio detalles de lo que fue su economía y cómo se la rebuscaba para generar ingresos.

Camila Homs habló de su pasado y sus palabras dejaron sin argumentos a sus detractores, que durante tres años la acusaron de haber vivido con el dinero que Rodrigo De Paul ganaba como futbolista en Europa. De invitada al programa de Verónica Lozano, recordó a qué se dedicaba cuando eran pareja y agradeció la solidaridad de las esposas de los compañeros del deportista, que siempre la apoyaron.

“Vendía tortas. Llevaba el sabor argentino al paladar italiano que les encantaba. Vendía para las otras mujeres de jugadores. La pastafrola les encantaba, y además hacía mucho una torta decorada con rosas”, mencionó.

La modelo también se mostró emocionada por su incorporación a Bake Off Famosos, donde deberá dar lo mejor para llegar a la final y consagrarse: “A mí me encanta cocinar, desde muy chiquita que hago cursos de gastronomía, de pastelería en específico y estar acá para mí era un sueño”. Por último, habló del Principito Sosa, su novio, y este gran presente que la hace muy feliz. “Traté de organizarme de la mejor manera, también dije ‘bueno, voy a pensar un poquito en mí. Esto es una experiencia increíble que voy a tener en mi vida que no sé si el día de mañana voy a poder tenerla de nuevo’. Tampoco es para siempre. Mi novio José me ayuda un montonazo, pero un montonazo. También mamá y mi hermana, que la tengo de vecina”, cerró emocionada.