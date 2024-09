Gonzalo Heredia contó cómo le gusta hacer el amor y dejó en shock a sus fans

El actor, que se encuentra en pareja con Brenda Gandini, sorprendió al enumerar sus preferencias sexuales.

Gonzalo Heredia habló de sexo y dejó en shock a sus fans. Al aire del programa de streaming que comparte con Esteban Lamothe, dio el listado de las cosas que lo encienden en la cama y hasta su colega se sorprendió al escucharlo. Sin vueltas, confirmó que una de las cosas que más le gustan es que la mujer tenga las medias puestas.

“Me calienta que la media esté media floja. Y voy a tirar otra más. La pierna, cuando te raspan los pelos... ¿viste el raspaje? ¿la lija? Vos me das lija y papi está...”, pronunció con picardía en Galanes en temporada baja (Blender). También reconoció que “la bombacha corrida” y de algodón medio roto y gastado es otra de sus debilidades.

Lamothe no quiso quedarse atrás y ventiló un dato clave de su intimidad. “Me gusta el olor a conc... las mujeres que se lavan mucho no tienen olor ni gusto a nada y eso no está bueno. No quiero que esté sucia, pero sí que tenga gusto a vagina”, disparó sin vueltas. Cada vez son más los famosos que se atreven a divulgar sus secretos de alcoba, aunque son pocos los que hablan de forma explícita, como hizo la pareja de Brenda Gandini.