Miroslaw Adamczyk destacó la gran participación de fieles y el acompañamiento de las autoridades provinciales

El nuncio apostólico celebró la notable participación de la feligresía santiagueña en los actos de Traspaso de la Sede Primada de la Iglesia Católica Argentina a Santiago del Estero.

El nuncio apostólico Miroslaw Adamczyk celebró la notable participación de la feligresía santiagueña en los actos de Traspaso de la Sede Primada de la Iglesia Católica Argentina a Santiago del Estero y también de la creación de la Arquidiócesis de esta provincia. Al igual que la presencia del gobernador Gerardo Zamora, de la senadora Claudia de Zamora y los representantes de todos los Poderes del Estado.

Tras la ceremonia, no dudó de calificar como un acontecimiento histórico para la Iglesia Católica y dijo: "Es una reparación histórica reconocer a Santiago del Estero, porque es la más antigua del país y también desde el corazón, el Santo Padre les ha querido decir a los santiagueños que son muy importantes".

Con respecto a la feligresía, destacó la enorme participación y la devoción. "Me gustó la participación, hubo momentos de mucha vivacidad, cantos hermosos, algunos que no conocía y lo que me sorprendió son los instrumentos que utilizan".

También celebró que muchos santiagueños junto a los representantes del Gobierno de la provincia y otras autoridades se hayan congregado para manifestar junto con el pueblo su alegría por la decisión del Sumo Pontífice.

"Me gusta, me da placer que todos los fieles de Santiago del Estero estén contentos por este hecho y lo festejen juntos. Le envío muchas bendiciones a todo el pueblo santiagueño".