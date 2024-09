"A Milei no le gusta hablar de política, todo lo engorroso se lo dejó a Francos y el cuerpo le pasó factura"

Así lo consideró en su columna de este lunes para Radio Panorama el licenciado Osvaldo Granados, a propósito de la internación del jefe de Gabinete Guillermo Francos.

En el inicio de la semana, Osvaldo Granados se refirió a diferentes temas de la actualidad política y económica de la Argentina en su columna que se emite a través del aire de Radio Panorama.

Granados se refirió a la internación del jefe de Gabinete Guillermo Francos y consideró que "Tanto el presidente y el ministro Caputo son economistas, a Milei no le gusta hablar de política, por ende todo lo engorroso se lo dejaron a Guillermo Francos. Y el cuerpo le pasó factura, le tocó lo más complicado, lo que no le interesa al presidente que está obsesionado por el tema económico".

En otro tramo de su análisis recordó que "en los años 70, con la vuelta de Perón, en Argentina el Producto Bruto por Habitante era superior al de Brasil y al de España. Es un chiste siniestro pero hay que recordarlo (...) por eso, cuando la oposición plantea que esto no va, si quieren gobernar en el futuro que nos digan que van a hacer con la economía. No se puede emitir dinero si no hay demanda, las tarifas no se pueden atrasar porque después hay que pagar subsidios. Alguna vez Cristina dijo que la economía es poner plata en el bolsillo de la gente, pero de dónde sacamos la plata, la fabricamos".

Finalmente, sobre la reactivación económica, indicó que hay sectores que están mejor como el agrícola, petróleo, exportaciones de servicio, industria del conocimiento. "Los que están mal son los fabricantes de electrónicos, electrodomésticos, automotores y la construcción porque se frenó la obra publica".